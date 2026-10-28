¿Fan de los enigmas y la tensión al límite? Recorremos las ficciones imprescindibles del género, desde los clásicos de Antena 3 hasta las joyas de Flooxer, disponibles al completo a la carta en atresplayer.

Si te gustan las series de misterio, terror y suspense, en atresplayer encontrarás ficciones que te mantendrán en vilo hasta el último capítulo. Desde el fenómeno juvenil de El Internado, a la intriga que esconde Luna el misterio de Calenda hasta las inquietantes historias de Terror.App o Purgatorio repasamos algunas de las series imprescindibles del género que puedes descubrir en el catálogo de Atresmedia y Flooxer y que tienes disponibles en la plataforma.

Las mejores series de misterio y terror para ver en atresplayer:

Elige cuál será tu próxima maratón.

1. Terror.App: una aplicación móvil que convierte el miedo en una pesadilla

¿Te atreverías a seguir las instrucciones de una aplicación que te invita a contar tus propias historias de terror en un lugar abandonado? Esa es la inquietante premisa de Terror.App, una ficción que mezcla el miedo, el misterio y las nuevas tecnologías.

Clara y Alicia, una pareja de novias, acuden al lugar indicado por la misteriosa aplicación. Al llegar al inquietante lugar, una antigua fábrica, encuentran a Paula, Elena y Blanca.

Las cinco jóvenes están a punto de participar en una experiencia de terror retransmitida en streaming. Lo que parecía un encuentro organizado a través del móvil se convierte en el comienzo de una sucesión de historias en las que los miedos cotidianos se transforman en situaciones perturbadoras. Además esta serie puedes disfrutarla en formato vertical.

2. Purgatorio Redux: un niño, una casa y una presencia que nadie más puede ver

A veces, las historias más aterradoras comienzan con algo aparentemente cotidiano. En Purgatorio, Marta se queda al cuidado de Daniel, pero la noche avanza y nadie acude a recogerlo.

La situación se vuelve cada vez más inquietante cuando el comportamiento del niño empieza a cambiar. Daniel se muestra progresivamente más violento y asegura que hay otro niño en la casa, una presencia que solo él parece percibir.

Lo que debería ser una noche tranquila se transforma en una experiencia llena de tensión, preguntas sin respuesta y miedo a lo desconocido. Si te gustan las historias en las que nada es lo que parece, Purgatorio es una opción para añadir a tu lista de suspense.

3. El Internado: un clásico del misterio

Pocos escenarios resultan tan inquietantes como un internado aislado en el que cada rincón parece esconder un secreto. El Internado arranca cuando Marcos y Paula, dos hermanos gallegos cuyos padres han desaparecido en alta mar, ingresan en el Laguna Negra bajo la tutela de su director, Héctor de la Vega.

Marcos pronto descubre junto a sus nuevos amigos que el centro está rodeado de enigmas. Desapariciones inquietantes, muertes inexplicables y muchos secretos convierten el internado en un lugar donde confiar en los demás no siempre es fácil.

Convertida ya en un clásico juvenil, la serie está llena de suspense que siempre es una gran opción para volver a ver. La ficción está protagonizada por unos jovencísimos Yon González, Elena Furiase, Ana de Armas, Blanca Suárez y Martiño Rivas.

4. Luna, el misterio de Calenda: un pueblo lleno de secretos y sucesos inexplicables

Un pueblo aparentemente tranquilo puede esconder mucho más de lo que muestra. En Luna, el misterio de Calenda, Sara, una jueza interpretada por Belén Rueda, se traslada a Calenda junto a su hija adolescente, Leire, interpretada por Lucía Guerrero, para comenzar una nueva etapa familiar.

Sin embargo, sus planes cambian cuando su marido, un capitán de la Guardia Civil interpretado por Leonardo Sbaraglia, desaparece pocas horas después de su llegada.

La investigación lleva a Sara a descubrir que Calenda no es el lugar apacible que parecía. Tras sus calles y sus habitantes se esconden sucesos estremecedores que convierten la búsqueda de su marido en un misterio cada vez más complejo.