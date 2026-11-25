La esperada reunión de las reinas y un capítulo navideño, antes de la Gran Final.

La cuenta atrás para el gran desenlace de Drag Race España ya ha arrancado. La carrera por la corona está a punto de finalizar, pero antes de la Gran Final, atresplayer estrenará dos episodios especiales protagonizados por las 12 reinas que han formado parte de esta espectacular sexta temporada.

Arranca así esta recta final tan especial que servirá como antesala a una de las finales más emocionantes de la historia del formato en España, que se emitirá el próximo domingo 13 de diciembre. Alma DeSoul, Buba Anorex, Kim Miller o Sorny: una de ellas será coronada como la nueva superestrella drag española.

Pero antes de esa Gran Final, atresplayer prepara dos noches especiales en las que se vivirá el Reencuentro de la edición y en el que, por primera vez en la historia del formato, Drag Race España se vestirá de Navidad con una auténtica “fantasía” de episodio en el que Vanessa Artiles intentará predecir quién ganará esta temporada.

atresplayer se prepara así para despedir una edición histórica, que ha batido récords y que ha arrasado cada domingo en la plataforma.

La Navidad llega a Drag Race España

El domingo 6 de diciembre atresplayer estrenará Las bolas negras de Vanessa Artiles, un episodio especial navideño en el que participarán las 12 reinas del programa, pero en el que las finalistas de la temporada, Alma DeSoul, Buba Anorex, Kim Miller y Sorny, serán las grandes protagonistas, junto a Vanessa Artiles. Y es que la “bruja” de la temporada tiene un objetivo claro: predecir quién ganará la temporada. ¿Quién de ellas se llevará la victoria?

A lo largo de esta sexta edición, los espectadores han visto cómo Vanessa Artiles ha impregnado el taller más famoso de la televisión de su magia, de su energía mística y de su magnética personalidad. Nadie ha escapado de sus poderes. Ahora, antes de la Gran Final de Drag Race España, la “bruja” del programa tendrá un papel clave: conseguir saber quién se lleva la corona. Lo hará en un episodio convertido en un auténtico cuento de Navidad drag.

El Reencuentro más esperado

Una semana antes, el domingo 29 de noviembre, atresplayer emitirá el ya mítico Reencuentro de Drag Race España en el que se saldarán todas las deudas que han quedado pendientes en esta sexta temporada. Supremme de Luxe presentará esta entrega tan especial en la que las 12 reinas que protagonizan esta edición de Drag Race España se reunirán para analizar su paso por el programa. Se repasarán los mejores momentos de la temporada y se revivirán las rencillas que sea han producido en el taller más conocido de la pequeña pantalla. Una noche en la que las risas y la tensión que se ha vivido estarán presentes.

A un paso de la Gran Final de Drag Race España

Drag Race España se acerca así a su gran desenlace, para poner broche de oro a una edición que ha sido todo un éxito. El programa, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su sexta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas han superado retos de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo han hecho en mini retos y maxi retos en los que han puesto a prueba todas sus capacidades.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta sexta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 11: El reencuentro (29 de noviembre)

Supremme de Luxe reúne de nuevo a todas las reinas ¡y al rey! para repasar los mejores momentos del programa y zanjar algún que otro desencuentro que haya surgido durante la carrera. Risas, emoción, sorpresas… Además, conoceremos qué reinas se coronarán como Miss Simpatía y Miss Look perdido.

Episodio 12: Las bolas negras de Vanessa Artiles (6 de diciembre)

Vanessa Artiles está decidida a revelar quién ganará Drag Race España. Desde su particular gabinete esotérico y frente a dos inquietantes bolas negras, Vanessa invocará el presente —y tratará de vislumbrar el futuro— de las reinas de la temporada para responder a la única pregunta que importa: ¿Quién se llevará la corona: Kim Miller, Buba Anorex, La Sorny o Alma DeSoul? Descubriremos qué ha ocurrido desde que comenzó la emisión y cómo se vive la espera ante la gran final.

Este especial de Navidad es una auténtica "fantasía navideña" en la que las 4 finalistas calientan de cara a la final mientras el resto de reinas reparten regalos (¡o carbón!) a los fans, preparan el árbol, cantan villancicos drags y protagonizan auténticas peleas familiares durante la cena como en toda Navidad que se precie. Todo, mientras Vanessa Artiles intentará cumplir su cometido: descubrir quién se lleva la preciada corona.

Supremme de Luxe y Ana Locking en Reina, reina y reina

La recta final de Drag Race España también llega a Reina, reina y reina con una entrega muy especial, que esta vez no protagonizarán las concursantes de esta temporada. Antes de que la ganadora y las tres finalistas pasen por el videopodcast presentado por Mafalda González, Supremme de Luxe y Ana Locking serán las estrellas invitadas.

El martes 8 de diciembre, a las 20.00 h, atresplayer estrenará en abierto una entrega de Reina, reina y reina protagonizada por Supremme de Luxe, presentadora de Drag Race España y Ana Locking, jurado del mismo.

La maestra de ceremonias del exitoso formato de atresplayer y la diseñadora y jurado del programa visitarán Reina, reina y reina para analizar esta edición y el paso de todas las concursantes de la temporada, darán su opinión sobre todo lo que ha pasado en el taller y anticiparán las claves de la recta final Drag Race España 6.

La versión audio del videpodcast estará disponible cada miércoles en Onda Cero Podcast. Y se podrá escuchar en la web y app de Onda Cero Cero y en las principales plataformas de audio.

Drag Race España pone en marcha su séptima edición

Drag Race España continuará haciéndose más grande en atresplayer. Tras el gran éxito que está consiguiendo cada domingo la sexta edición, arrasando cada semana, la plataforma de Atresmedia renueva su confianza en el formato que capitanea Supremme de Luxe. atresplayer ha renovado Drag Race España por una séptima edición.

El taller más famoso de la televisión ya busca a nuevas reinas para ocupar sus mesas. El talent show ha abierto ya el casting de la nueva edición en la página web del programa. El programa que ha revolucionado la televisión busca una nueva generación de drags que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española.