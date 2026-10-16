Disfruta ya de su entrevista y del tercer programa completo en atresplayer.

Carlos González ha sido el invitado del tercer programa de Drag Race España y nos ha confesado la importancia que tiene para él este programa. “He aprendido mucho incluso de mi profesión”, ha asegurado.

Considera que es importante que el formato porque el drag es “un trabajo muy precario”, y que la plataforma apueste por personas del colectivo que son artistas es fundamental.

Estar en Drag Race España como juez especial invitado, ha asegurado, le ha hecho sentir pequeño y le ha enorgullecido a la vez. “Sé lo difícil que es estar al otro lado”, ha dejado claro.

En cuanto al reto de interpretación, ha afirmado que le ha gustado mucho y que ve mucho talento en todas las reinas.

No te pierdas su entrevista en el vídeo y disfruta ya del tercer programa de Drag Race España en atresplayer.