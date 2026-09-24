Daniel Grao presenta A la deriva, Óscar Camps habla de la crisis de Ceuta y Yolanda Ramos regresa a Cara al Show con Marc Giró. Ya puedes ver el programa al completo en atresplayer.

Esta semana, Cara al Show ha recibido las visitas de Daniel Grao y Óscar Camps. El actor ha acudido a presentar la nueva serie de atresplayer A la deriva, de la que es protagonista. Por su parte Óscar Camps, fundador de Open Arms, ha analizado de forma crítica la crisis migratoria de Ceuta o las acusaciones que ha recibido la fundación.

Por último, Yolanda Ramos ha vuelto como colaboradora del programa. La actriz ha compartido algunas anécdotas que ha vivido este verano y ha dado una masterclass sobre los mosquitos. Ya puedes volver a ver el programa en atresplayer.

Daniel Grao presenta A la deriva

El actor Daniel Grao se ha sentado junto a Marc Giró para hablar de la nueva serie de atresplayer A la deriva. El interprete ha contado algunas anécdotas del rodaje junto a su compañeros Paula Echevarría o Michel Noher.

El actor también cuenta una divertida situación relacionada con la caracterización de su personaje. La peluca, el bigote y la barba postizos que utiliza durante la serie hicieron especialmente complicado rodar una escena necesaria: el beso con el personaje interpretado por Paula Echevarría.

El actor continuaba con la divertida entrevista contando anécdotas personales o mostrando su pasión por el baile.

Óscar Camps analiza la crisis migratoria de Ceuta

El segundo invitado del programa ha sido Óscar Camps, fundador de Open Arms, organización dedicada al rescate y la atención de personas migrantes en el Mediterráneo, ha salvado a más de 73.000 personas en este mar desde 2015.

Camps analiza en el programa la crisis migratoria de Ceuta y aborda algunas de las cuestiones que rodean a la política migratoria europea. También responde a las acusaciones y críticas que ha recibido la fundación.

Durante su conversación con Marc Giró, el fundador de Open Arms expone su visión sobre la gestión de la migración y sobre la situación de las personas que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo.

Yolanda Ramos, vuelve a Cara al show

La actriz Yolanda Ramos ha vuelto esta temporada a Cara al Show como colaboradora. Con su habitual sentido del humor, la actriz vuelve a poner su particular mirada sobre situaciones cotidianas. Junto al presentador ha dado una divertida clase sobre por qué pican los mosquitos, además de recordar algunas anécdotas que ha vivido este verano.

Recuerda que tienes ya disponibles todos los programas ya emitidos de Cara al Show en atresplayer.