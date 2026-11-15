Esta semana en Drag Race España el maxireto ha sido el makeover, y para ello hemos contado con la visita de seis miembros de la Fundación Eddy que se han convertido en las hermanas de las reinas en un reto muy especial.

En el taller hemos podido conocer más en profundidad sus historias, desde Paula, que es miembro de la fundación como trabajadora social, hasta Franciles, Daniel, Alex o Abel, que han sido usuarios tras sufrir LGTBIfobia por parte de sus familias.

También hemos contado con Víctor, que llegó a la fundación movido por la labor que hacen. "Estamos creando una red de gente con una inquietud común en el que nos cuidamos", ha asegurado.

Descubre sus historias en el vídeo y no te pierdas el octavo programa de Drag Race España en atresplayer.