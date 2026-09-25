Ya tienes disponible en atresplayer el capítulo 4 de Las hijas de la criada, La rabia de Catalina. Descubre cómo continúa la historia de Clara, Inés, Catalina y Renata.

Si te perdiste el cuarto capítulo de Las hijas de la criada, ya puedes verlo completo en atresplayer. La serie, adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, continúa avanzando en una historia en la que dos jóvenes, Clara e Inés, fueron intercambiadas al nacer y crecieron sin conocer la verdadera identidad que las une.

En este nuevo episodio, Inés se enfrenta a un inesperado boicot cuando pone en marcha su nuevo negocio con la ayuda de Jaime y Clara. Mientras tanto, Jaime, enamorado de Clara en secreto, descubre que ella continúa viéndose con el marinero Celso y se opone a sus encuentros.

Ya puedes ver gratis el capítulo 4 de Las hijas de la criada en atresplayer, La rabia de Catalina

El regreso de Catalina del internado marca un antes y un después en el Pazo Valdés. Inés esperaba que su vuelta ayudara a recuperar cierto equilibrio, pero Catalina regresa distante, desconfiada y decidida a encontrar su lugar dentro de una familia en la que siente que cada vez tiene menos espacio.

Por su parte, Inés decide emprender un nuevo negocio para conseguir la independencia económica que siempre ha buscado. Con el apoyo de Jaime y la habilidad de Clara, el proyecto comienza con ilusión, pero pronto aparecen las primeras señales de que alguien intenta impedir que salga adelante.

Jaime está enamorado de Clara y cada vez le resulta más difícil ocultar lo que siente. Cuando descubre que la joven continúa reuniéndose con Celso, el marinero con el que mantiene una relación, decide intervenir y mostrar su oposición a esos encuentros. La situación se complica todavía más a medida que los sentimientos de Jaime hacia Clara se hacen evidentes.

El regreso de Catalina también aumenta la tensión en el Pazo Valdés. La joven observa cómo Inés se acerca cada vez más a Clara y le concede un protagonismo que ella desea para sí misma.

Entre miradas, reproches y secretos, Catalina empieza a sentirse desplazada, mientras las diferencias entre las dos jóvenes se hacen cada vez más difíciles de ocultar.

La epidemia de gripe que afecta al pueblo añade todavía más tensión a un episodio en el que los secretos guardados durante años comienzan a salir a la superficie.

Mientras la convivencia en el Pazo Valdés se vuelve cada vez más complicada, la verdad sobre Clara e Inés sale a la luz.

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