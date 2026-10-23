La historia de Clara y Catalina llega a su punto culminante en la última entrega dónde todo finalmente sale a la luz. Disfruta del episodio completo sin coste en atresplayer.

El desenlace de Las hijas de la criada ya está disponible gratis en atresplayer. El capítulo 8, titulado La verdad de Clara, pone el broche final a la historia de Clara y Catalina con un episodio cargado de emoción, secretos familiares y revelaciones que cambiarán para siempre el destino de los Valdés.

La verdad sale finalmente a la luz en un episodio en el que el pasado regresa a Punta do Bico para cerrar viejas heridas. Ya puedes disfrutar del capítulo completo de Las hijas de la criada gratis en atresplayer.

Capítulo 8 de Las hijas de la criada: la verdad de Clara

La muerte de Inés deja un vacío difícil de llenar. Jaime, destrozado por el dolor y atrapado entre sus sentimientos y sus temores, se encierra en sí mismo y se distancia de Clara. La verdad sobre su origen y el peso de los últimos acontecimientos le impiden afrontar lo sucedido.

Mientras tanto, Clara, ajena a los secretos que la involucran directamente, intenta sacar adelante la conservera y mantener unida a la familia. Sin embargo, las tensiones internas y la tristeza amenazan con complicarlo todo.

El regreso inesperado del pasado a Punta do Bico abre la puerta a la posibilidad de reparar el daño y cerrar heridas que llevan años abiertas. Pero también obliga a los protagonistas a enfrentarse a verdades que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo.

A medida que salen a la luz las piezas esenciales de su identidad, Clara debe afrontar una pregunta que marcará su vida para siempre: ¿quién es realmente?

La respuesta será tan dolorosa como liberadora y cambiará definitivamente el rumbo de Clara y de toda la familia Valdés. Un desenlace lleno de emociones que pone punto final a la historia de Las hijas de la criada.

Las hijas de la criada triunfa en Antena 3

La ficción ha cerrado su emisión en Antena 3 con un gran éxito. Las hijas de la criada se ha convertido en la serie nacional más vista de la temporada en prime time de la cadena, con más de 1,6 millones de espectadores únicos y un 10,6 % de cuota de pantalla.

Además, la producción ha firmado el mejor dato para una serie nacional en la noche de Antena 3 en casi tres años, consolidando el éxito de esta adaptación televisiva.

La adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta

Las hijas de la criada es la adaptación audiovisual de la novela homónima de Sonsoles Ónega, escritora y periodista que obtuvo el Premio Planeta 2023 con esta historia de secretos, ambición y conflictos familiares.

Tras ganar el Premio Planeta, la novela superó el medio millón de ejemplares vendidos y se convirtió en uno de los grandes éxitos editoriales de 2023. Sus derechos de traducción se han vendido en ocho países: Italia, Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia.

Ya disponible la serie al completo en atresplayer

Ya puedes ver todos los capítulos de Las hijas de la criada en atresplayer.