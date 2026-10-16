Una tragedia inesperada sacude los cimientos del Pazo y cambia la vida de los Valdés. Ya puedes ver gratis en atresplayer el capítulo 7 de Las hijas de la criada.

Las hijas de la criada encara su recta final, en el penúltimo capítulo de la serie. En este episodio dos muertes inesperadas golpean con fuerza a la familia Valdés, que tendrán que sobreponerse para seguir adelante. Mientras tanto, el gran secreto del origen de Clara y Catalina amenaza con salir a la luz. Descubre qué ocurre en el capítulo siete y disfruta de la serie gratis en atresplayer.

Capítulo 7 de Las hijas de la criada: el legado de Inés

La tragedia sacude los cimientos del Pazo y deja a la familia Valdés sumida en el duelo. Dos muertes inesperadas marcan este capítulo de Las hijas de la criada y obligan a sus protagonistas a enfrentarse a un dolor que amenaza con cambiar sus vidas para siempre.

Jaime, destrozado por lo ocurrido, se distancia de Clara, incapaz de gestionar una pérdida que lo desborda. Ella intenta mantener en pie todo lo que queda, pero la culpa y los silencios que la rodean complican cualquier acercamiento entre ambos.

En busca de una salida, Clara se refugia en la conservera, un lugar que representa la esperanza, la fortaleza y la lucha de las mujeres. Allí conoce a un periodista madrileño cuya mirada despierta en ella una inesperada sensación de curiosidad y libertad.

Mientras tanto, Catalina se enfrenta a su propio vacío interior. En un mundo que siente que la ha traicionado desde su nacimiento, intenta encontrar su lugar y comprender qué futuro le espera.

Con la historia cada vez más cerca de su desenlace, Las hijas de la criada avanza hacia un final marcado por la tragedia, los secretos familiares y las decisiones que pueden cambiarlo todo. Ya puedes ver el resto de capítulos de la serie en atresplayer.