El destino de las herederas del pazo de los Valdés da un giro imprevisto en una entrega decisiva. Disfruta del episodio completo gratis en atresplayer tras su emisión en Antena 3.

El compromiso de Jaime y Clara desata nuevas tensiones en Las hijas de la criada. Catalina exige a Gustavo que revele la verdad que lleva años ocultando, mientras la culpa amenaza con cambiar para siempre el destino de la familia Valdés. Ya puedes ver el capítulo 6 completo gratis en atresplayer. ¡No te lo puedes perder!

Las hijas de la criada capítulo 6: La culpa de Gustavo

Tras la muerte de Celso, Jaime se convierte en un apoyo fundamental para Clara y termina confesándole sus sentimientos. Aunque al principio la joven no está preparada para comenzar una nueva relación, ocho años después todo ha cambiado.

El anuncio del compromiso entre Jaime y Clara sacude a la familia, especialmente a Catalina, que siente que está perdiendo su lugar. Decidida a descubrir qué se esconde detrás del sufrimiento de los suyos, exige a Gustavo que confiese la verdad que ha mantenido enterrada durante años.

El enfrentamiento abre una herida difícil de cerrar. Consumido por la culpa y el peso de sus errores, Gustavo cae en una espiral que amenaza su estabilidad emocional y pone en peligro el frágil equilibrio familiar.

Mientras tanto, doña Inés no comprende la angustia de su marido ni el distanciamiento cada vez mayor de su hija. Sin conocer toda la verdad, intenta proteger el futuro de Clara y le concede nuevas responsabilidades en la conservera.

La oportunidad ilusiona a Clara, que ve cómo su futuro profesional empieza a cambiar. Sin embargo, su ascenso no despierta la misma alegría entre quienes antes eran sus compañeras y amigas.

Las miradas de recelo y las nuevas tensiones en el trabajo obligan a Clara a enfrentarse a una realidad inesperada, tendrá que aprender a desenvolverse en un entorno cada vez más complicado.

Ya tienes disponible en atresplayer todos los capítulos de Las hijas de la criada

Las hijas de la criada está disponible gratis en atresplayer tras su emisión en Antena 3. La plataforma permite disfrutar del episodio completo y también adelantarte a la emisión y ver los capítulos restantes que ya están disponibles en preestreno.