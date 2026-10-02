Ya puedes ver gratis en atresplayer el capítulo 5 de Las hijas de la criada. En el quinto capítulo, Gustavo intenta recuperar el respeto de su familia y regresa a Punta do Bico mientras Jaime le confía un amor secreto.

Ya puedes ver gratis en atresplayer el capítulo 5 de Las hijas de la criada. El quinto episodio de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega llega cargado de emociones y decisiones que cambia el rumbo de sus protagonistas.

En este nuevo capítulo, Gustavo regresa a Punta do Bico dispuesto a recuperar el respeto de su familia después de todo lo ocurrido. Sin embargo, su vuelta no será sencilla, especialmente porque Inés no está dispuesta a recibirle con los brazos abiertos.

Mientras tanto, Jaime confía a Gustavo un amor que todavía no se atreve a nombrar, Catalina continúa enfrentándose a la verdad sobre sus orígenes y Clara empieza a imaginar una nueva vida junto a Celso.

Ya puedes ver gratis el capítulo 5 de Las hijas de la criada en atresplayer: El amor de Jaime

La celebración de San Juan en Punta do Bico se convierte en el escenario de confesiones, deseos y decisiones que marcarán a los habitantes del Pazo.

Gustavo vuelve con la intención de reparar los vínculos con su familia y recuperar el lugar que perdió. Es consciente del daño que ha causado, pero no sabe cómo empezar a reconstruir las relaciones que quedaron rotas. En ese camino encuentra un apoyo inesperado en Jaime, quien decide abrirse con él y confesarle que está enamorado de una mujer, aunque todavía no se atreve a revelar su identidad.

La noche de San Juan también despierta nuevas ilusiones en Clara. La joven se deja llevar por los sueños que Celso le promete: una vida diferente, lejos del pueblo y de todo aquello que la mantiene atada a su pasado. Pero ese futuro que comienza a imaginar también implica sacrificios que Clara no sabe si está preparada para afrontar.

Por su parte, Catalina sigue lidiando con la revelación sobre su verdadero origen. Saber la verdad ha hecho tambalearse todo lo que creía saber sobre su identidad y su familia. Sus dudas y conflictos internos podrían llevarla a tomar decisiones de consecuencias imprevisibles.

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Si todavía no has descubierto la serie Las hijas de la criada, puedes disfrutar de sus capítulos en atresplayer. La historia de Clara y Catalina, dos jóvenes intercambiadas al nacer que crecieron sin conocer el vínculo que las une.