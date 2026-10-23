Repasamos los mejores instantes emitidos en Antena 3, laSexta, y te facilitamos el acceso directo a los fragmentos completos en atresplayer.

¿No has tenido tiempo de ver tus programas favoritos esta semana? En atresplayer puedes volver a ver algunos de los momentos más destacados de Antena 3 y laSexta, desde el regreso de María Patiño a la televisión hasta el desenlace de 'Las hijas de la criada', pasando por las imitaciones de Carlos Latre, los mejores momentos de Liz Dust en 'Drag Race España' y la entrevista a Juan Jesús Vivas en 'La Mesa'. ¡No te lo puedes perder!

1. María Patiño regresa a la televisión en Cara al Show

Marc Giró ha recibido esta semana en Cara al Show a invitados de perfiles muy diferentes, entre ellos el ministro de Transportes, Óscar Puente; la periodista y presentadora María Patiño, y el músico Fito Páez.

Uno de los momentos más llamativos llegó con el paseo compartido entre Óscar Puente, que se marchó en un carrito de golf junto a María Patiño. Después, la periodista regresó al plató junto a Marc Giró, visiblemente emocionada por volver a la televisión tras un largo parón.

2. El desenlace de Las hijas de la criada: todos los secretos salen a la luz

Tras ocho capítulos cargados de emociones, Las hijas de la criada ha llegado a su desenlace. Las traiciones, los secretos y las verdades ocultas de la familia Valdés salen finalmente a la luz en el final de la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023.

La ficción ha cerrado su paso por el prime time de Antena 3 como la serie nacional más vista de la temporada. Si quieres descubrir cómo termina la historia de Clara y los Valdés, los ocho capítulos de Las hijas de la criada están disponibles en atresplayer.

3. Los mejores momentos de Liz Dust en Drag Race España

La sexta temporada de Drag Race España ha despedido a Liz Dust, la tercera reina eliminada de la edición.

Su paso por el concurso ha dejado actuaciones, momentos de convivencia y escenas que merecen ser recordados. Recordamos los mejores momentos de su paso por el programa, ya lo tienes disponible en atresplayer.

4. Carlos Latre se convierte en el rey emérito en El Hormiguero

Carlos Latre ha vuelto a demostrar su talento para las imitaciones en El Hormiguero. En esta ocasión, el humorista se ha metido en la piel del rey emérito Juan Carlos I, llevando su caracterización al plató del programa de Antena 3.

5. Juan Jesús Vivas explica en La Mesa la situación de Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha visitado La Mesa, el programa presentado por Cristina Pardo, para abordar la situación que vivía la ciudad autónoma tras el asalto masivo a la frontera ocurrido a finales de julio.