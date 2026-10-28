Disfruta de la entrevista de Mafalda González a la cuarta eliminada de Drag Race España.

Marcus Massalami ha sido el cuarto invitado a Reina, reina y reina tras su eliminación en el quinto programa de Drag Race España. El rey ha contado que su paso por el programa ha sido muy emocionante. "No sé si voy a poder hacerlo sin llorar", ha dicho.

El rey ha sido el primer drag king de Drag Race España, y, aunque ha sentido presión por ser el primero, ha contado que ha intentado quitarse esa mochila para poder disfrutar como sus compañeras. "Había mucho foco en ver qué hacía", ha contado.

Marcus Massalami ha comentado su paso por el programa: su Snatch Game de Beethoven, el personaje femenino que le tocó hacer en Parafarmacia de Guardia y cómo lo vivió, o cómo se sintió cuando sus compañeras la votaron para ir a lipsync.

Descubre la entrevista completa, ya disponible en atresplayer, y disfruta también del quinto programa de Drag Race España completo.