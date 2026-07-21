¿Te gustó Fatmagül? Descubre las mejores series turcas para ver después: Esposa joven, Corazón herido, Una nueva vida, Ciudad cruel, El secreto y más, disponibles en atresplayer.

Fatmagül ha regresado a atresplayer, ya puedes disfrutar de la serie al completo en la plataforma. La ficción, protagonizada por Beren Saat y Engin Akyürek, marcó un antes y un después en España tras su estreno en Nova y abrió la puerta al fenómeno de las telenovelas turcas en Atresmedia.

Su mezcla de drama, romance, superación y denuncia social conquistó a millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del canal y allanando el camino para que muchas otras producciones turcas llegaran a la televisión española.

Si buscas una serie con historias intensas, personajes inolvidables y grandes emociones, estas son algunas de las mejores opciones que puedes encontrar en atresplayer.

Esposa joven

Si lo que más te emocionó de Fatmagül fue la lucha de una mujer por cambiar su destino, Esposa joven es una apuesta segura.

La serie sigue la historia de Zehra, una niña de solo 13 años que pertenece a una familia humilde y cuyo futuro cambia radicalmente cuando es obligada a casarse con Ali Kirman como consecuencia de una tradición local. Obligada a abandonar sus estudios y sus sueños de convertirse en profesora, Zehra encontrará un inesperado apoyo en Melek, la nueva maestra del pueblo. Lo que ninguna de las dos imagina es que las une un secreto que cambiará sus vidas para siempre: Melek es la madre biológica de Zehra, aunque ambas lo desconocen.

Corazón herido

Romance, traiciones, venganza y matrimonios por conveniencia son los ingredientes principales de Corazón herido.

La historia comienza cuando Ferit descubre, pocos días antes de su boda, que su prometida Hande mantiene una relación con su mejor amigo, Yaman. Devastado, abandona la ciudad y, durante su viaje a Estambul, conoce a Ayşe, una joven que atraviesa una complicada situación personal.

Ambos acuerdan contraer un matrimonio falso que terminará convirtiéndose en una historia de amor real mientras intentan enfrentarse a las intrigas familiares, los celos y los secretos del pasado.

Una nueva vida

Una nueva vida es una de las series turcas más populares de los últimos años. Actualmente en emisión en Antena 3, si todavía no la conoces te invitamos a verla desde el principio en atresplayer.

La trama gira en torno a la poderosa familia Korhan. Cansado de la actitud irresponsable de su nieto Ferit, el patriarca Halis decide buscarle una esposa. La elegida parece ser Suna, pero todo cambia cuando Ferit se enamora de Seyran, la hermana de la joven.

A partir de ese momento, Seyran se verá atrapada en una familia marcada por las apariencias, las luchas de poder y los secretos, mientras intenta encontrar su lugar y luchar por su felicidad.

Ciudad cruel

Ciudad cruel combina drama familiar, ambición y secretos en una historia donde el destino une a dos familias completamente diferentes.

Los Yilmaz abandonan su pueblo para trabajar en la lujosa mansión de los Karaçay, una de las familias más poderosas de Estambul. Allí conocerán a Nedim, el sobrino de la familia, que permanece en una silla de ruedas tras un misterioso accidente. La convivencia hará que salgan a la luz viejas heridas, traiciones y conflictos familiares que cambiarán para siempre la vida de todos los protagonistas. Actualmente tienes todos los capítulos en abierto en atresplayer.

El secreto

El secreto es la nueva ficción turca que muy pronto llegará a Antena 3 y a atresplayer. Un drama familiar lleno de giros inesperados donde las apariencias no son lo que parecen. Serhat Tecer parece tener una vida perfecta junto a su esposa Berrak y sus dos hijas. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que su mujer ha ocultado durante años un secreto que amenaza con destruir a toda la familia: tiene otra hija llamada Kader.

A partir de ese momento, los personajes deberán enfrentarse a las consecuencias de las mentiras del pasado y reconstruir unas relaciones marcadas por el dolor y la desconfianza.