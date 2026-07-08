¿Has terminado 33 días? Descubre tres series de atresplayer con suspense, cárceles, misterio y personajes inolvidables que no podrás dejar de ver.

33 días ya se ha despedido de atresplayer tras seis intensos episodios inspirados en la historia real de dos presos que se fugaron de una cárcel de Barcelona. La serie creada por Carles Porta, uno de los grandes referentes del true crime en España, ha mantenido a los espectadores en tensión hasta su impactante desenlace.

Si ahora buscas una historia con la misma intensidad, personajes al límite y tramas cargadas de suspense, como la historia vivida con Prieto y Calatrava, en atresplayer encontrarás varias series que comparten ese espíritu. Desde dramas carcelarios hasta thrillers donde cada decisión puede cambiar el destino de sus protagonistas, estas son tres recomendaciones imprescindibles.

Vis a vis, el fenómeno que revolucionó las series carcelarias

Hablar de ficción carcelaria en España es hablar de Vis a vis. La serie narra el inesperado ingreso en prisión de Macarena, una joven ingenua cuya vida cambia por completo tras ser condenada.

Dentro de la cárcel descubrirá un mundo gobernado por la supervivencia, las alianzas, las traiciones y las venganzas. Además, pronto comprenderá que muchos de los reclusos persiguen el mismo objetivo: encontrar los nueve millones de euros robados de un furgón blindado.

La ficción dejó personajes memorables además de la protagonista, Macarena, interpretada por Maggie Civantos, no podemos olvidarnos de la temida Zulema Zahir, el personaje más icónico de la serie, al que dio vida Najwa Nimri o el de Saray Vargas quién encarnó la actriz Alba Flores, que con su carácter fuerte y lealtad conquistó al público.

Si disfrutaste de 33 días, Vis a vis es una apuesta segura.

Mar Afuera, un drama juvenil donde la esperanza también lucha por sobrevivir

Entre las series originales de atresplayer destaca Mar Afuera, un intenso drama ambientado en un centro de internamiento de menores situado junto al mar.

La historia sigue a Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel), dos jóvenes recién llegados al centro que deberán enfrentarse a la violencia de la banda de Los Pajaritos mientras intentan construir un futuro lejos de los errores del pasado.

En ese camino encontrarán aliados inesperados, como Saray (Laura Simón), una interna que prefiere permanecer en el centro antes que regresar a su complicada vida fuera, o Mario (Carles Francino), un trabajador dispuesto a arriesgarlo todo por ayudar a los chicos.

Si buscas drama, emoción y tensión, Mar Afuera es una de las opciones más interesantes.

Perdida, un thriller donde un padre está dispuesto a cruzar todos los límites

Si lo que más te atrapó de 33 días fue la incertidumbre y la investigación, Perdida es otra serie imprescindible.

Protagonizada por Daniel Grao, la historia comienza cuando Antonio decide viajar a Colombia con un único objetivo: entrar voluntariamente en prisión para acercarse a quienes pueden darle información sobre el paradero de su hija desaparecida años atrás.

La serie alterna dos líneas temporales: la desaparición de la pequeña Soledad en una playa de Valencia y la peligrosa investigación que su padre emprende trece años después en una cárcel colombiana.

Con una atmósfera cargada de suspense, giros constantes y una carrera desesperada contra el tiempo, Perdida se convierte en un thriller que mantiene la tensión hasta el último episodio.

Si el final de 33 días te ha dejado con ganas de más historias cargadas de tensión, misterio y personajes llevados al límite, Vis a vis, Mar Afuera y Perdida son tres de las mejores opciones disponibles en atresplayer. Además recuerda que ya tienes la serie de 33 días al completo en atresplayer.