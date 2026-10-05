Gran Hotel cumple 15 años y atresplayer permite disfrutar de sus tres temporadas completas y gratis durante tiempo limitado. Recordamos cómo comenzó la historia de Julio Olmedo y Alicia Alarcón.

Gran Hotel cumple 15 años desde su estreno en Antena 3. Para celebrarlo, atresplayer te da la oportunidad de volver a ver sus tres temporadas al completo y gratis pero por tiempo limitado de la exitosa serie protagonizada por Yon González y Amaia Salamanca. Recordamos cómo empezó la historia de Julio Olmedo y Alicia Alarcón. Una oportunidad para reencontrarse con sus personajes y recordar cómo comenzó una historia marcada por los secretos, las mentiras y una desaparición.

Así comenzaba Gran Hotel

Todo comienza cuando Julio Olmedo (Yon González) recibe una carta de su hermana Cristina, interpretada por Paula Prendes. La joven trabaja en el Gran Hotel y acaba de ser ascendida a encargada de planta. En su carta comparte con Julio sus expectativas e inseguridades ante su nuevo puesto y le hace saber que espera recibir pronto una visita suya.

Julio decide entonces poner rumbo al Gran Hotel, situado en las afueras de Cantaloa, para visitar a su hermana. Sin embargo, cuando llega al establecimiento descubre que hace más de un mes que nadie sabe nada de Cristina.

La desaparición de su hermana lleva a Julio a tomar una decisión: quedarse en el hotel como camarero para descubrir qué ha ocurrido y averiguar dónde se encuentra Cristina.

Julio comienza a investigar la desaparición de su hermana

Para encontrar respuestas, Julio tendrá que adentrarse en el día a día del Gran Hotel y conocer a quienes trabajan y viven entre sus paredes. Será así como comenzará a descubrir que detrás de la apariencia de tranquilidad del establecimiento se esconden numerosos secretos.

Durante su investigación conocerá a Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), una de las hijas de doña Teresa (Adriana Ozores), propietaria del hotel. Alicia no tardará en implicarse en la búsqueda de respuestas y ayudará a Julio a investigar la desaparición de Cristina.

Junto a ellos estará también Andrés (Llorenç González), un humilde camarero e hijo de doña Ángela (Concha Velasco), la estricta gobernanta del Gran Hotel. Entre Julio y Andrés surgirá una gran amistad que será clave a lo largo de la historia.

Desde su primer encuentro, la conexión entre Julio y Alicia será evidente. Mientras intentan descubrir qué ha ocurrido con Cristina, ambos comenzarán a destapar las mentiras y los secretos que algunos de los habitantes del Gran Hotel llevan años intentando mantener ocultos.

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