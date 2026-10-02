La ficción de época protagonizada por Yon González y Amaya Salamanca cumple 15 años. Para celebrarlo os invitamos a volver a disfrutar en abierto y gratis de Gran Hotel en atresplayer.

Gran Hotel se estrenó en Antena 3 el 4 de octubre de 2011, este año está de aniversario y para conmemorar sus quince años te proponemos volver a vivir esta historia de amor prohibido, secretos e intrigas junto a un elenco estelar. Ya puedes ver la serie desde el primer capítulo en abierto y gratis en atresplayer.

La historia de Julio Olmedo (Yon González) y Alicia Alarcón (Amaia Salamanca) mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla en cada emisión, vuelve vivir esta emocionante historia y a perderte por los pasillos de Gran Hotel.

Todo comienza cuando Julio, un joven humilde, llega al Gran Hotel en busca de su hermana. Sin embargo, allí descubre que su hermana hace un mes que dejó de trabajar allí y no hay noticias de su paradero, algo que le hace sospechar. Por este motivo, decide infiltrarse en el hotel para averiguar más datos y descubrir qué ha ocurrido con su hermana. Alicia Alarcón una de las hijas de la propietaria, le ayudará en la investigación y entre ellos surgirá una poderosa atracción, prohibida por su diferente clase social. Esto les llevará a ir descubriendo los secretos que guardan cada uno de los habitantes del Gran Hotel mientras luchan contra su propio deseo.

Una serie que mezcla el suspense y el romance y te mantiene enganchado desde el primer capítulo.

Yon González y Amaia Salamanca en Gran Hotel | Atresmedia

Reparto de lujo

La ficción contó con un elenco icónico, podrás disfrutar de la interpretación de actores y actrices como Concha Velasco o Adriana Ozores y podrás ver a protagonistas de la talla de Lluis Homar o Pedro Alonso.

Eloy Azorín, Luz Valdenebro, Fele Martínez, Llorenç González, Marta Larralde, Pep Antón Muñoz, Manuel Blas, Iván Morales o Paula Prendes completan el reparto de la primera temporada mientras que actores como Alfonso Bassave, Megan Montaner, Juan Luis Galiardo, Silvia Marsó, Víctor Clavijo o Marta Hazas aparecen también en las siguientes temporadas de la serie.

Escenarios emblemáticos

Su escenario principal y uno de los grandes atractivos visuales es el el Palacio de la Magdalena en Cantabria. Situado en la península con el mismo nombre y frente a la isla Mouro se encuentra en la ciudad de Santander y fue construido entre los años 1909 y 1911, lo que lo convierte en un escenario ideal para el desarrollo de la ficción.

Además los escenarios naturales y todos los exteriores del Gran Hotel son fascinantes, desde los prados a las playas de la Liencres y Mataleñas o el pueblo de Bárcena Mayor que fue el elegido para recrear el pueblo ficticio de Cantaloa.

¡No esperes más y vuelve a ver Gran Hotel gratis en atresplayer!