Un reparto estelar, una ambientación deslumbrante y un misterio que engancha desde el primer minuto: revive la mítica producción al completo a la carta en atresplayer.

Gran Hotel está de aniversario, la serie que emocionó con su trepidante historia de amor, cumple 15 años y vuelve a abrir sus puertas en atresplayer, para que todos los espectadores disfruten de los secretos que se esconden entre sus paredes. Ya puedes disfrutar de forma gratuita de todos los capítulos aunque por tiempo limitado

¿Recuerdas todo lo que ocurrió en el hotel de doña Teresa? Estas son las razones para revivir la historia de Gran Hotel descubrir de nuevo todos los secretos que marcaron la historia de Julio, Alicia y la familia Alarcón.

Una historia llena de misterio

En 1905, Julio Olmedo, interpretado por Yon González, llega al idílico Gran Hotel en busca de su hermana Cristina, a quien da vida Paula Prendes. La joven trabajaba en el hotel como encargada de planta, pero ha desaparecido sin dejar rastro.

Decidido a descubrir qué ha ocurrido, Julio se infiltra en el Gran Hotel. Su investigación le llevará a descubrir que detrás de la aparente tranquilidad del establecimiento se esconden numerosos secretos.

Un amor prohibido

Durante su llegada al hotel, Julio conoce a Alicia Alarcón, interpretada por Amaia Salamanca, una de las hijas de Teresa Alarcón, propietaria del Gran Hotel.

Alicia está prometida con Diego Murquía, director del establecimiento, pero la relación que surge entre ella y Julio cambiará el rumbo de la historia. Juntos comenzarán a investigar la desaparición de Cristina mientras se enfrentan a una relación marcada por los secretos, las diferencias sociales y los obstáculos.

Secretos, traiciones y mentiras

A lo largo de las tres temporadas de Gran Hotel, nada es lo que parece. Las traiciones, los engaños y los impostores se suceden entre las paredes del establecimiento, mientras la ambición de la familia Alarcón se convierte en uno de los motores principales de la trama.

Cada nuevo descubrimiento acerca a Julio y Alicia a la verdad sobre el Gran Hotel y sus propietarios, en una historia repleta de giros y misterios.

Un reparto de lujo

Yon González y Amaia Salamanca protagonizan Gran Hotel, pero la serie cuenta con un reparto coral que reúne a algunos de los nombres más destacados de la ficción española.

Adriana Ozores interpreta a doña Teresa, madre de Alicia y propietaria del Gran Hotel.

interpreta a doña Teresa, madre de Alicia y propietaria del Gran Hotel. Pedro Alonso da vida a Diego Murquía, prometido de Alicia y director del hotel.

da vida a Diego Murquía, prometido de Alicia y director del hotel. Concha Velasco interpreta a doña Ángela, la gobernanta del Gran Hotel.

interpreta a doña Ángela, la gobernanta del Gran Hotel. Eloy Azorín es Javier Alarcón, hijo de doña Teresa, rebelde y mujeriego

es Javier Alarcón, hijo de doña Teresa, rebelde y mujeriego Luz Valdenebro da vida a Sofía Alarcón, hija de doña Teresa y hermana también de Alicia.

da vida a Sofía Alarcón, hija de doña Teresa y hermana también de Alicia. Paula Prendes es Cristina Olmedo, hermana de Julio y trabajadora del hotel.

es Cristina Olmedo, hermana de Julio y trabajadora del hotel. Llorenç González interpreta a Andrés Cernuda, hijo de doña Ángela y camarero del establecimiento.

interpreta a Andrés Cernuda, hijo de doña Ángela y camarero del establecimiento. Fele Martínez es Alfredo Vergara, un aristócrata que suele visitar el hotel.

Además, la serie cuenta con la participación de actores como Lluís Homar y Megan Montaner, que completan un reparto de primer nivel.

Elenco Gran Hotel | Atresmedia

Los escenarios reales de Gran Hotel

Uno de los grandes atractivos de Gran Hotel son sus espectaculares localizaciones. Cantabria y Santander se convierten en protagonistas de la serie gracias a unos escenarios naturales que contribuyen a recrear la atmósfera de principios del siglo XX.

Palacio de la Magdalena

Los exteriores del Palacio de la Magdalena, en Santander, sirvieron para recrear los jardines y la fachada del Gran Hotel. El emblemático edificio se convirtió así en uno de los escenarios más reconocibles de la ficción.

Playa de Valdearenas

La playa de Valdearenas, situada en el Parque Natural de las Dunas de Liencres, fue otra de las localizaciones utilizadas para rodar diferentes secuencias al aire libre. Su paisaje natural encaja a la perfección con la estética de la serie.

Bárcena Mayor

El pueblo de Bárcena Mayor, conocido por sus tradicionales casonas montañesas, también sirvió como escenario para algunos de los exteriores de Gran Hotel.

Vuelve a disfrutar de Gran Hotel en atresplayer

Quince años después de su estreno, Gran Hotel mantiene todos los ingredientes que hicieron de la serie una ficción inolvidable: una historia de amor imposible, misterios, secretos familiares, traiciones y un reparto de grandes intérpretes.

Si quieres volver a descubrir qué ocurrió entre las paredes del hotel de doña Teresa, Gran Hotel está disponible en abierto en atresplayer para celebrar su 15 aniversario por tiempo limitado ¡No te lo puedes perder!