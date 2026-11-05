Marc Giró recibe en Cara al Show la visita de Gabriel Rufián, Pablo López y Manuel Jabois. Ya tienes disponible el programa al completo en atresplayer.

Marc Giró ha recibido en Cara al Show a tres invitados muy diferentes: Gabriel Rufián, Pablo López y Manuel Jabois. El cantante, el político y el periodista protagonizan una nueva entrega del programa, en la que comparten confidencias, reflexiones sobre la actualidad y algunas de sus facetas más desconocidas. Ya puedes ver Cara al Show al completo en atresplayer.

Pablo López presenta su nuevo disco, El Cuatro

El primero en visitar el plató de Marc Giró ha sido Pablo López, cantante y coach de La Voz. El artista ha acudido a Cara al Show para presentar El Cuatro, su último trabajo discográfico, regalando a los espectadores una actuación en directo de su canción 'Casi siempre'.

Durante la entrevista, Pablo López también ha compartido algunas anécdotas personales y desvela curiosidades sobre sus manías y fobias, mostrando una faceta más desconocida de su vida.

Gabriel Rufián analiza el futuro de la izquierda y el ascenso de la ultraderecha

La política llega a Cara al Show de la mano de Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana a las elecciones generales. En su conversación con Marc Giró, el político aborda el complejo escenario electoral y reflexiona sobre las dificultades para articular un frente unitario de izquierdas. No obstante, hay que aclarar que el programa fue grabado antes de la tragedia de Urda.

El político ha analizado las causas del ascenso de la ultraderecha y comparte su visión sobre el futuro de la política española. Una entrevista en la que la actualidad política y los posibles escenarios electorales centran buena parte de la conversación.

Sobre su lado más personal, Rufián ha compartido cómo fueron sus inicios en el mundo laboral, antes de dedicarse a la política.

Manuel Jabois habla de su novela La Víspera y de su particular mirada periodística

El último invitado de la noche ha sido Manuel Jabois, uno de los columnistas más reconocidos del panorama periodístico español. El escritor ha vistado a Marc Giró para presentar La Víspera, su cuarta novela, y desvelar algunos de los secretos familiares que se esconden en sus páginas.

Durante la entrevista también ha reflexionado sobre su trayectoria periodística, los posibles escenarios electorales y su manera de abordar los bulos y los sesgos informativos.

Pero no todo ha girado en torno a la actualidad y la literatura. Jabois también ha sorprendido al hablar de su reciente boda, su afición por las hormigas y de sus nuevas formas de procrastinar, compartiendo algunas de sus anécdotas más curiosas.

Recuerda que tienes disponible en atresplayer todos los programas emitidos de Cara al Show con Marc Giró.