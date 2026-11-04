La temporada 2 de Física o Química: La Nueva Generación llega el 6 de diciembre a atresplayer. Descubre las primeras imágenes, el reparto y las novedades.

El colegio Zurbarán vuelve a abrir sus puertas. La segunda temporada de Física o Química: La Nueva Generación llegará a atresplayer el próximo 6 de diciembre, con nuevos episodios, nuevas incorporaciones y el regreso de algunos de los personajes que conquistaron al público en la primera entrega. La serie original de atresplayer ha presentado este miércoles su tráiler oficial durante su premier en el South International Series Festival de Cádiz.

Ya puedes ver las primeras imágenes de esta segunda temporada que arranca con el inicio de un nuevo curso y traerá consigo nuevas relaciones, conflictos inesperados y situaciones que pondrán a prueba la amistad, el amor y los sentimientos de sus protagonistas. Los alumnos comienzan Bachillerato y se enfrentan a un año cargado de emociones, cambios y decisiones que marcarán sus vidas.

Nuevos alumnos, profesores y regresos muy esperados en Física o Química

Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky vuelven a ponerse en la piel de sus personajes.

Junto a ellos estarán Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales, que también formarán parte de las nuevas tramas de la serie.

Esta nueva entrega incorpora además caras nuevas al universo del Zurbarán. Víctor Pérez dará vida a Zac, un personaje que tendrá un papel importante en la evolución del grupo de amigos, mientras que Carles Francino interpretará a Jacobo, el nuevo director del centro educativo.

Los profesores también regresan. Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie retoman sus personajes, y además regresa uno de los rostros más queridos de la Física o Química original, Angy Fernández regresa a la serie interpretando de nuevo a Paula.

Física o Química. La nueva generación Temporada 2 | Atresmedia

Qué veremos en la Temporada 2 de Física o Química: La Nueva Generación

Nos espera un curso de lo más movidito que pondrá a prueba las relaciones de nuestros protagonistas. Arrancan el curso separados por los distintos bachilleratos que cada uno a elegido y aquí es donde comienza un pequeño distanciamiento en el grupo. La llegada de Zac (Víctor Pérez) también supondrá un punto de inflexión en el grupo de amigos.

En los diferentes episodios que estarán centrados en diferentes eventos especiales como por ejemplo Halloween o la fiesta del semáforo, entre otros, la serie seguirá abordando temas como la amistad, el amor, la identidad, el sexo o la diversidad con una mirada actual y sin filtros.

Producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia, la segunda temporada contará con ocho episodios y se ha rodado entre Canarias y la Comunidad de Madrid.

Además de en territorio nacional. La segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación podrá verse también fuera de España en atresplayer Internacional.