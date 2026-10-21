atresplayer prepara la llegada de la segunda entrega del fenómeno que ha cautivado a distintas generaciones (FoQ). Repasamos todo lo que sabemos sobre el esperado estreno de diciembre.

Diciembre ya es un mes especial, pero todavía será más emocionante con la llegada de la segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación a atresplayer. La plataforma prepara el regreso de esta ficción tras el éxito de su primera entrega. Además, descubrimos el cartel oficial de la serie.

Nuevos conflictos, nuevas relaciones y el retorno de rostros conocidos marcarán esta etapa, que mantiene el espíritu generacional de una de las marcas de ficción más emblemáticas de la televisión en España.

Cartel oficial FoQ. La nueva generación temporada 2 | Atresmedia

Dónde ver FoQ. La Nueva generación

Ya tienes disponible en atresplayer la primera temporada de FoQ. La Nueva Generación, que supuso el regreso de una de las ficciones más queridas por el público, convirtiéndose en una de los mejores estrenos de una ficción original de atresplayer.

A partir del mes de diciembre, llegarán nuevos capítulos a la plataforma que conformarán la segunda temporada.

Reparto de FoQ. La Nueva Generación: regresos y nuevas incorporaciones

Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rockyvuelven a encabezar el reparto juvenil de la serie junto a Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales, entre otros. De nuevo, Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie darán vida a los profesores del centro.

A ellos se suman Víctor Pérez y Carles Francino como principales incorporaciones de la temporada, además del esperado regreso de Angy Fernández dando vida de nuevo a Paula.

Así será la segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación

La historia continúa con un nuevo curso en el Zurbarán, donde los protagonistas tendrán que afrontar una etapa llena de cambios que pondrá a prueba tanto sus relaciones como el vínculo que construyeron el año anterior.

Después de todo lo vivido, los alumnos arrancan un nuevo curso separados por los distintos bachilleratos que han elegido, una situación que amenaza con romper el equilibrio del grupo. Mientras intentan mantener intacta la amistad que nació tras los acontecimientos del curso anterior, cada uno tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos personales, sentimentales y familiares.

La nueva temporada amplía además el universo de la serie con la incorporación de Víctor Pérez, que interpretará a Zac, un nuevo alumno cuya llegada al Zurbarán pondrá a prueba el equilibrio del grupo desde el comienzo del curso. Junto a él se incorpora también Carles Francino como Jacobo, el nuevo director del centro. Además, Angy Fernández vuelve a ponerse en la piel de Paula, uno de los personajes más recordados del universo de Física o Química

Esta nueva entrega seguirá abordando temas cercanos a los jóvenes, como la amistad, la identidad, la diversidad, las relaciones afectivas y la polarización social. Además, apostará por una puesta en escena más ambiciosa, con una imagen cinematográfica y episodios articulados en torno a acontecimientos especiales.

Halloween, un baile inspirado en los institutos estadounidenses, una fiesta semáforo y un viaje de team building serán algunos de los eventos que marcarán el ritmo de la temporada y pondrán a prueba a los protagonistas.

Una producción y equipo de primera

La segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia, y está dirigida por Juanma Pachón, Carlos Alonso Ojea, Roberto Montalbo y Carlos García Miranda.

Montse García es la directora de ficción de Atresmedia TV. Carlos García Miranda y Tomás Silberman son los productores ejecutivos de Buendía Estudios Canarias, con Lucía Alonso Allende como coproductora ejecutiva. Tedy Villalba es el director ejecutivo de Boomerang TV.

La dirección de producción está a cargo de Eugenio Pérez (Buendía Estudios Canarias) y Gabriel Nieto.Carlos García Miranda firma la creación y coordinación de guion de esta nueva entrega. El equipo de guion está integrado por Sancho Sánchez y María Miranda

Física o Química, un fenómeno que sigue conquistando generaciones

FoQ. La Nueva Generación ha supuesto el regreso de una de las marcas de ficción más importantes de la televisión española. La serie recoge el legado de Física o Química, creada por Carlos Montero y estrenada en Antena 3 en 2008, adaptándolo a una nueva generación de espectadores sin perder la esencia que convirtió al Zurbarán en un icono de la ficción nacional.

Tras el éxito de su primera temporada y de Física o Química: El Reencuentro, esta nueva entrega seguirá ampliando el universo de la franquicia con nuevas historias, personajes y conflictos capaces de conectar tanto con quienes crecieron con la serie original, como con una nueva generación de espectadores.

atresplayer vive una temporada histórica

atresplayer continúa reforzando su liderazgo en el mercado audiovisual español y arranca la temporada con cifras récord. La plataforma de Atresmedia se consolida comola plataforma nacional líder, tras reunir 24 millones de espectadores a lo largo de la temporada pasada, y ha alcanzado además un nuevo récord de más de 760.000 abonados, reflejo del crecimiento sostenido de su modelo de suscripción y de la confianza de los usuarios en su oferta de contenidos.