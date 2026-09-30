Àngel LLàcer ha recibido una semana más a seis famosos dispuestos a enfrentarse al reto de congelados junto a sus capitanes. Si te perdiste el tercer programa puedes volver a verlo en atresplayer. Además, puedes adelantarte a la emisión y ver ya en preestreno los programas 4 y 5.

¿Te apetece disfrutar de un rato de humor y diversión? Congelados, el programa presentado por Àngel Llàcer, te hará pasar un buen rato.

El programa combina humor, resistencia y famosos en una competición en la que los participantes deben hacer frente a diferentes pruebas sin poder moverse ni reírse. Una tarea mucho más complicada de lo que parece. Ya está disponible gratis el último en atresplayer, donde además puedes adelantarte a su emisión en televisión y ver en preestreno los programas 4 y 5.

Àngel Llácer se pone al frente de este concurso Junto a Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell que son los jefes de equipo cada semana varios famosos se unirán a ellos para desafiar las pruebas de Congelados.

En el cuarto programa programa, ya disponible antes de su emisión en atresplayer, Silvia Abril cuenta con Supremme Deluxe y Miguel Lago; Miki Nadal juega junto a Carmen Lomana y José Manuel Parada; y Lorena Castell forma equipo con Lorena Gómez y David Amor.

Por otro lado, en el quinto programa, que también tienes disponible en preestreno en atresplayer, los equipos están formados por Silvia Abril, Iñaki Urrutia y Agustín Giménez, Miki Nadal con Belinda Washington y Rosa López y finalmente Lorena Castell compite junto a Elena Furiase y Eduardo Casanova.

Así funciona Congelados

La competición se desarrolla en varias rondas dentro de El Congelador, una habitación en la que los participantes no pueden moverse ni reírse. Cuanto más tiempo aguanten sin reaccionar, más puntos consiguen para su equipo. Las tres primeras pruebas reparten 3, 2 y 1 puntos, mientras que Àngel Llàcer puede conceder 3 puntos adicionales al equipo que elija.

En la semifinal, los tres capitanes se enfrentan directamente al reto para conseguir 6, 4 y 2 puntos. El equipo con menor puntuación queda eliminado.

La gran final introduce el reto de los cubitos de hielo: los concursantes deben permanecer inmóviles mientras dos cubitos se derriten. El equipo ganador puede conseguir 3.000 euros para una asociación benéfica elegida por sus integrantes.

Ya puedes ver el programa 3 de Congelados en atresplayer

En el tercer programa de Congelados, la diversión ha estado asegurada gracias a los invitados. En esta entrega estos han sido Fernando Romay y Ana Fernández que han formado parte del equipo de Silvia Abril.

Por su parte, Miki Nadal formó equipo con Sofía Cristo y Pilar Vidal, mientras que Lorena Castell afrontó las pruebas junto a Mario Vaquerizo y Patxi Salinas.

Si te perdiste el programa ya puedes volver a verlo a través de atresplayer ¡No te lo puedes perder!