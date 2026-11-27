Revive los mejores momentos de Modo After 4 con las charlas, anécdotas y escenas más destacadas que ha vivido Eva González en La Voz ya a la carta en atresplayer.

Celia Gil y Guillermo García Maroto regresan con un nuevo programa de Modo after, el videopódcast en el que repasan los mejores momentos, las curiosidades y los secretos del backstage de La Voz. En esta cuarta entrega cuentan con una invitada muy especial: Eva González, que se estrena en el mundo del videopódcast para comentar las Batallas Cruzadas y compartir algunas de las anécdotas más desconocidas del talent show.

La presentadora ha confesado que es la primera vez que participa en un videopódcast. Antes de analizar lo sucedido en las Batallas Cruzadas, Eva González también ha hablado de los nervios que supone afrontar el próximo programa, que se emitirá en directo.

Además, ha querido poner en valor el enorme trabajo que realiza todo el equipo de arte, especialmente durante las tareas de montaje y desmontaje, fundamentales para que cada gala de La Voz salga adelante.

Los mejores momentos de las Batallas Cruzadas de La Voz

Celia Gil, Guillermo García Maroto y Eva González han repasado algunos de los momentos más destacados de las Batallas Cruzadas. Entre ellos, han recordado especialmente la actuación de Lola Índigo y Pablo López, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la gala.

También han comentado los momentazos que está dejando Mika como coach. Su exigencia con los talents y su implicación en cada actuación han sido algunos de los aspectos destacados, así como el agradecimiento de los concursantes por todo lo que están aprendiendo junto a él.

Otro de los temas que han protagonizado la conversación ha sido el valor de las segundas oportunidades. Algunos talents que inicialmente habían sido descartados han conseguido regresar a la competición y llegar incluso a la primera semifinal de La Voz, como ha ocurrido con Rubén.

Las actuaciones favoritas de las Batallas Cruzadas

Como en cada entrega de Modo after, Celia y Guillermo han compartido sus actuaciones favoritas de la última gala.

Celia lo ha tenido claro desde el principio y ha elegido la actuación de Lucía como su favorita. Guillermo, por su parte, ha sorprendido al decantarse por dos actuaciones: las de Borja y Paz, que han sido sus grandes apuestas de esta semana.

Repasamos junto a Eva González sus momentos más emocionantes en La Voz

La visita de Eva González también ha servido para recuperar algunos de los momentos más especiales que ha vivido como presentadora del programa.

Uno de los más emocionantes tuvo lugar cuando Carlos, uno de los talents, preparó una sorpresa para su padre. Un instante que consiguió emocionar a Eva y que ha vuelto a recordar durante su visita a Modo after, dónde ha confesado cómo vivió ese emotivo momento.

También han recuperado el divertido momento en el que la presentadora apareció con el traje que Mika le había regalado, un diseño creado por el propio coach. Además, han echado la vista atrás para recordar cómo fue el primer programa de La Voz en 2019.

Eva González arrasa en el juego de preguntas sobre La Voz

Para terminar, Celia Gil ha vuelto a retar al invitado, en este caso a Eva González y a Guillermo García Maroto con un divertido juego de preguntas sobre La Voz, inspirado en el nuevo formato de AlaZ de Pasapalabra.

En esta ocasión, Eva González ha demostrado cuánto sabe sobre el programa y no ha dado prácticamente ninguna oportunidad a Guillermo, arrasando en las diferentes preguntas del concurso.

Si quieres saber todo lo que no se cuenta sobre La Voz, no te puedes perder el videopódcast de Modo after, ya disponible en atresplayer.