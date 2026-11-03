Descubre los estrenos de noviembre de 2026 en atresplayer: Timadores, Mujeres Asesinas 4, Guardián de mi vida y nuevos capítulos de A la Deriva y Drag Race España.

Noviembre llega cargado de novedades a atresplayer. Este mes, llega lo mejor del true crime con el estreno de Timadores, su nueva serie documental sobre algunos de los estafadores más conocidos de España conducido por José Yélamo, o la nueva temporada de Mujeres Asesinas que se podrá ver a través de ViX. Además, incorpora la telenovela Guardián de mi vida.

A estos estrenos se suman nuevos episodios de A la Deriva y Drag Race España, que continúan estrenando entregas cada domingo. ¡Descubre todas las novedades de atresplayer para noviembre de 2026 y apunta las fechas de estreno!

Timadores: estreno el 8 de noviembre

El true crime es uno de los grandes protagonistas de noviembre en atresplayer con la llegada de Timadores, una nueva serie documental exclusiva de la plataforma presentada por José Yélamo.

A partir del próximo 8 de noviembre, podremos descubrir algunos de los fraudes más sorprendentes de la historia reciente de España. La producción reconstruye grandes casos de estafas a través de los testimonios de las víctimas, policías, abogados e investigadores que participaron en las investigaciones. El espacio contará con un nuevo caso cada domingo, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes del género true crime.

A la Deriva: nuevo capítulo cada domingo

La serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, se encuentra en un punto de lo más emocionante tras siete capítulos. Descubre como continúa esta emocionante historia sobre los náufragos que vuelven a casa dos años después del accidente y como han cambiado sus vidas. Cada domingo un nuevo episodio.

Drag Race España: nuevo programa cada domingo

Las reinas de Drag Race España siguen demostrando su talento, creatividad y personalidad en cada entrega. El concurso continúa buscando a la Drag Queen más completa.

Si eres fan del formato, durante noviembre podrás seguir disfrutando de un nuevo programa cada domingo en atresplayer. Una cita semanal imprescindible para descubrir las actuaciones, las sorpresas y los momentos más divertidos de la competición.

Mujeres Asesinas 4: estreno el 6 de noviembre en ViX

Llega a ViX, a través de atresplayer, la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, una de las grandes novedades de noviembre para los seguidores del true crime.

La nueva temporada se estrena el 6 de noviembre con sus dos primeros episodios. A partir de entonces, cada viernes estará disponible un nuevo capítulo de esta producción inspirada en casos reales protagonizados por mujeres.

La serie vuelve a explorar historias impactantes que muestran diferentes circunstancias y realidades detrás de crímenes que han marcado a sus protagonistas.

Además, si todavía no has descubierto este formato, puedes disfrutar de la primera temporada en abierto y gratis a través de atresplayer.

Guardián de mi vida: estreno el 20 de noviembre en ViX

Las novedades de ViX continúan el 20 de noviembre con el estreno de Guardián de mi vida, una nueva telenovela que llega a atresplayer con sus primeros 25 capítulos. Los episodios restantes se incorporarán en las semanas siguientes a la plataforma

Protagonizada por Silvia Navarro y Daniel Arenas, junto a Paulina Goto y Diego Klein, la ficción está producida por Juan Osorio y promete una historia llena de romance, acción y emociones.

La trama sigue a una exitosa empresaria y a su guardaespaldas, cuyas vidas cambiarán cuando entre ambos surja una intensa historia de amor. Al mismo tiempo su hija mantendrá a raya a su propio y joven guardaespaldas, aunque pronto transformará su rebeldía en pasión.