La sexta edición llegará a atresplayer en septiembre y lo hace con grandes y numerosas novedades y giros inéditos en su mecánica.

La sexta edición de Drag Race España está a punto de abrir sus puertas en atresplayer. El programa presentará a su nueva promoción de reinas el próximo 6 de septiembre a las 20.00h con el estreno del tradicional Meet the queens en atresplayer.

Supremme de Luxe se vuelve a poner de nuevo el frente de Drag Race España en esta sexta edición, que arrancará en atresplayer el próximo mes de septiembre. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Juntos valorarán el trabajo de las nuevas reinas que protagonizarán la nueva edición del formato, que regresa a la plataforma de Atresmedia tras arrasar en su quinta temporada, rompiendo todos los récords y consolidándose como uno de los fenómenos televisivos del año.

El taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas. Un nuevo elenco tomará el relevo de las cinco anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España y de todo el mundo. Ellas deberán demostrar que son las mejores y por ello superarán todo tipo de pruebas para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final.

Lo harán en una temporada que llega con importantes y numerosas novedades, giros inéditos en la mecánica y con un gran premio final que volverá a ser de 50.000 euros.

Así es Drag Race España

En esta sexta edición, Drag Race España busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores looks según la categoría semana

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta sexta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

La quinta edición de Drag Race España rompió todos los récords

Drag Race España se consolidó en su quinta edición como un auténtico fenómeno televisivo. El estreno de la temporada se convirtió en el mejor arranque histórico de la franquicia en atresplayer; un auténtico hito para el programa y un gran éxito que se mantuvo cada domingo con cada nueva entrega.

Además, el Meet The Queens de la quinta edición fue el más visto de toda la historia. Evidenciando así el extraordinario interés que el programa sigue despertando un año más en atresplayer.

El gran éxito entre el público ha hecho que el programa se sitúe entre mejores versiones a nivel mundial y su quinta edición fue la mejor valorada de toda la historia de la franquicia.

Drag Race España sigue haciendo historia en atresplayer

Desde que llegase a atresplayer, Drag Race España ha hecho historia y ha sido un fenómeno a nivel mundial, consiguiendo el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo y siendo una de las franquicias mejor valoradas a nivel internacional.

Además, ha revolucionado por completo el panorama artístico internacional, alzándose como una verdadera plataforma para que el arte drag ocupe un lugar destacado. Y es que Drag Race España se ha convertido en mucho más que un programa de televisión; es ya una auténtica plataforma para las artistas drag, dentro y fuera de España.

El formato de atresplayer ha logrado además generar una gran comunidad. Los fans del programa se organizan cada domingo para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España y las salas se llenan para ver el formato en comunidad, lo que hace todavía más especial este programa.

Por ello, y tras el gran éxito que está logrando su quinta edición, el taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas en septiembre con el estreno de la sexta edición. Un nuevo elenco que tomará el relevo de las cinco anteriores generaciones que reinas que ya están triunfando sobre los escenarios de España y de todo el mundo.