La cantante Chanel será la jurado invitada en la primera entrega de la sexta edición Drag Race España, en la que las reinas se enfrentarán al talent show en su primer maxi-reto.

atresplayer está a punto de abrir las puertas del taller más famoso de la televisión: el de Drag Race España. El talent show que ha revolucionado el mundo de la televisión estrena su sexta edición este domingo 27 de septiembre a las 20.00h en atresplayer.

El formato capitaneado por Supremme de Luxe volverá a contar con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros del jurado.

Supremme de Luxe, presentadora de Drag Race España | atresplayer

Ellos formarán parte de esta nueva y esperada edición que llega a la plataforma de Atresmedia cargada de novedades y sorpresas, giros inéditos en la mecánica del formato, con un taller y una pasarela totalmente renovados y con un casting sorprendente, que cuenta con perfiles nunca vistos en la historia del formato en atresplayer.

Javier Calvo, miembro del jurado de Drag Race España | atresplayer

Drag Race España vuelve con una nueva temporada protagonizada por 11 reinas y un rey con mucho talento que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse el premio final de 50.000 euros. Pero conseguirlo… no será nada fácil. Ellas protagonizarán una competición en la que no faltarán las sorpresas, la emoción y la tensión.

Javier Ambrossi, miembro del jurado de Drag Race España | atresplayer

Àlex Marteen, Alma DeSoul, Buba Anorex, Coco Luna, Joan Chevalier, Kim Miller, Liak, Liz Dust, Maitetxu Mia, Marcus Massalami, Sorny y Vanessa Artiles pondrán todo su talento, sus dotes de costura, actuación e improvisación en una carrera trepidante por la corona. Ellas son las nuevas reinas (y rey) de Drag Race España y vienen con un objetivo: ganar.

El Meet The Queens más visto de la historia

Esta edición ya ha arrancado arrasando en atresplayer. El estreno del Meet The Queens de la sexta edición de Drag Race España que se emitió el pasado 6 de septiembre en atresplayer y en el que se presentó a las reinas que protagonizarán este año se ha convertido en el más visto de toda la franquicia en España. Un auténtico hito que se produce antes del gran estreno de la temporada en atresplayer.

Chanel en el estreno de la nueva temporada

Un nuevo escenario, un nuevo taller, nuevas reinas ¡y un rey! La sexta temporada arranca motores con la sesión una sesión de fotos la fotomatona antes de impresionar al jurado en el clásico Talent show de Luxe. ¡Se viene Chanelazo! La cantante Chanel acompañará a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi en la mesa del jurado, que también será completamente nueva. Además, Supremme de Luxe deja claro que los lip syncs seguirán siendo a vida o muerte, pero también a cara o cruz.

Chanel, jueza especial invitada de Drag Race España | atresplayer

Una nueva pasarela y taller inspirados en la cultura española

Drag Race España regresa y lo hace con grandes e importantes novedades. El programa renueva por completo sus principales escenarios. Nuevos espacios que son un claro homenaje a la identidad visual de la cultura española, convertido en un entorno vivo que respira tradición y modernidad a partes iguales.

El nuevo taller se apoya en elementos arquitectónicos icónicos como los arcos, presentes en la tradición mozárabe y otras influencias, que estructuran el espacio y marcan el ritmo visual del plató. Desde los arcos de herradura del legado andalusí hasta reinterpretaciones contemporáneas como las secuencias escultóricas de Xavier Corberó. Esta fusión entre historia y modernidad permite generar un espacio que respira identidad. Las texturas de paredes y suelos evocan la riqueza artesanal de los azulejos y baldosas tradicionales, con un juego de patrones que aporta profundidad y carácter.

Como contrapunto, los flecos, los motivos florales, los abanicos… aparecen en detalles estratégicos, aportando movimiento y sofisticación, sin caer en lo ilustrativo, sino integrándose sutilmente en la atmósfera del programa.

En cuanto al diseño del nuevo plató, este nace de la necesidad de mantener una identidad visual coherente con el plató taller. Para ello, se han reinterpretado sus elementos más icónicos, adaptándolos a la nueva funcionalidad. La puerta de entrada recupera el concepto del agujero de la guitarra, transformándolo de nuevo en el umbral a través del cual las concursantes acceden a la pasarela. La puerta de Supreme introduce una sutil explosión de formas, un juego visual que amplifica la teatralidad del espacio. Los arcos, a modo de hornacinas volumétricas, funcionan como patrón para el fondo del jurado. Esta combinación de conceptos crea un universo propio donde cada elemento refuerza la narrativa y el carácter del programa.

Un casting con perfiles inéditos y un inesperado giro en la mecánica

Además de estos importantes cambios visuales, el formato contará con un giro sorprendente e inédito en su mecánica, que las reinas (y el rey) no esperan y que marcará su destino en el programa. Porque esta vez, la suerte también tendrá mucha importancia en la competición.

El casting es precisamente otra de las grandes novedades. En esta sexta edición, Drag Race España ha logrado reunir a un casting de reinas sorprendente y novedoso, con perfiles nunca vistos. Por primera vez en su historia, la franquicia cuenta con la participación de un drag king, mientras que esta también será la primera edición en que habrá un participante del País Vasco. El programa contará también con su primera "bruja" y con la primera drag de plataformas de estilo canario que no es de Canarias. Junto a ellas, el taller se llenará junto a otras 8 reinas que también sorprenderán con novedosos perfiles y mucho talento.

Unas reinas que protagonizarán esta gran competición sin precedentes para convertirse en la nueva superestrella drag española. En cada programa, deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores looks según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta sexta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Tras la carrera, con Ana Locking

Una temporada más, después de cada entrega de Drag Race España, Ana Locking entrevistará a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. atresplayer estrenará cada domingo una nueva entrega del formato en el que la diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a las reinas que ya no forman parte de la competición su trayectoria en el formato y repasará sus “looks perdidos”, que los espectadores no han podido ver hasta ese momento.

Ana Locking, miembro del jurado de Drag Race España | atresplayer

Sí lo digo, con Samantha Ballentines

Sí lo digo vuelve para seguir siendo el complemento perfecto de Drag Race España en su sexta temporada. A Samantha Ballentines no hay quién la mueva de su sofá… ni de su salón renovado. La host del Sí lo digo abre de nuevo las puertas de su casa a las reinas de la quinta temporada para comentar, sin filtros, la nueva entrega de Drag Race España en atresplayer.

Sorpresas, juegos, confesiones y mucha diversión en un programa tan impredecible como sus invitadas, donde se ha colado alguna cámara de más, y las reglas siguen siendo las de siempre: ninguna.

Cada lunes a las 20 horas, los programas de Sí lo digo estarán disponibles en abierto en atresplayer, y los martes en su canal oficial de YouTube.

Reina, reina y reina!, nuevo videopodcast con Mafalda González

Drag Race España estrena su propio videopodcast exclusivo, Reina, reina y reina!. Mafalda González es la encargada de conducir este nuevo espacio por el que semanalmente pasarán todas las reinas eliminadas de esta sexta edición y en el que se vivirán charlas íntimas, divertidas, jugosas, emocionantes, virales y, sobre todo, muy personales.

Las reinas analizarán su trayectoria por el programa y desvelarán todo lo que han sentido en esta competición sin precedentes por la corona en una conversación íntima y muy personal.

Este nuevo formato estará disponible cada martes a las 20 horas en abierto en atresplayer y los miércoles en su canal oficial de Youtube.