Antes de arrancar la sexta temporada de Drag Race España, las concursantes tuvieron que votar por cuál sería el Top 4 cuando llegásemos a la final del concurso. En el Reencuentro, hemos podido ver estas votaciones.

Algunas de ellas se han votado a sí mismas y a algunas de sus compañeras, y otras de ellas no han apostado tanto por sí mismas.

Descubre las votaciones en el vídeo y disfruta del Reencuentro de la sexta temporada de Drag Race España en atresplayer.