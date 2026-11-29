Este era el Top 4 por el que apostaban las reinas de Drag Race España antes de arrancar la sexta temporada
Disfruta del reencuentro, ya disponible en atresplayer.
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Antes de arrancar la sexta temporada de Drag Race España, las concursantes tuvieron que votar por cuál sería el Top 4 cuando llegásemos a la final del concurso. En el Reencuentro, hemos podido ver estas votaciones.
Algunas de ellas se han votado a sí mismas y a algunas de sus compañeras, y otras de ellas no han apostado tanto por sí mismas.
Descubre las votaciones en el vídeo y disfruta del Reencuentro de la sexta temporada de Drag Race España en atresplayer.