El segundo capítulo de Ágata y Lola muestra el colapso de la joven, la desconfianza de los inspectores y un giro que redefine la investigación y la complicidad entre ambas protagonistas.

El capítulo 2 de Ágata y Lola arranca con un momento decisivo para la joven documentalista: Ágata colapsa en pleno interrogatorio, incapaz de soportar la presión de sus compañeros. Mientras los inspectores intentan obtener respuestas, ella se refugia en un recuerdo de la infancia para poder calmarse, dejando a todo el equipo desconcertado por su reacción. Lola, que presencia la escena, no tarda en intervenir para frenar la situación y protegerla.

Salgado revela a Barreiro la verdad

La tensión aumenta cuando el comisario y varios inspectores empiezan a desconfiar de Ágata tras haberla visto en el parking del lugar del crimen. La joven, convertida en sospechosa, se enfrenta a un interrogatorio que no sabe gestionar. Es entonces cuando Salgado revela a Barreiro la verdad: Ágata es hija de un excompañero suyo, fue la mejor de su promoción y, tras bloquearse en su primer operativo, descubrió que su neurotipo está dentro del espectro autista. La información deja al comisario completamente sorprendido.

Todos viajaron juntos a Willemstad

A pesar del colapso, Ágata demuestra una vez más su capacidad para ver lo que otros pasan por alto. Tras hablar con Lola, le explica que en la escena del crimen buscaba una estampita que había aparecido en los otros dos casos. Esa pista, que la inspectora no había considerado, abre una nueva línea de investigación. La joven también logra conectar los expedientes de tres médicos que, aparentemente, se habían quitado la vida: todos viajaron juntos a Willemstad cuatro años atrás. Lola, al ver el esquema que Ágata ha preparado, no puede evitar preguntarle: “¿Cómo lo haces? Ver lo que nadie ve”.

Nico y Lola

Mientras ambas avanzan en el caso, Nico y Lola se enfrentan a un momento dramático: el nuevo sospechoso, Mario Cabrera, está a punto de huir, pero cuando llegan a su casa lo encuentran al borde del vacío. Nico intenta detenerlo, pero el hombre se suicida sin mostrar ninguna reacción. La investigación da un giro cuando las huellas encontradas en dos escenas del crimen señalan a Criseida Rodríguez, la limpiadora del hotel y de la casa de Cabrera. La mujer confiesa que actuó movida por la venganza tras el abuso que sufrió junto a su hermana, fallecida años atrás.

Tras resolver el caso...

El capítulo culmina con un momento íntimo entre Ágata y Lola. Tras resolver el caso, ambas comparten una pausa en una cafetería. Lola intenta convencerla de que su talento es imprescindible, aunque Ágata sigue dudando de su lugar en el equipo. En medio de la conversación, las palabras de la joven inspiran a Lola, que encuentra la solución al enigma de los nueve puntos que le había planteado su hijo. La alegría compartida deja entrever que, quizá, están a un paso de convertirse en amigas.