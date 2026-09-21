Estas han sido las últimas búsquedas de las reinas de Drag Race España
Disfruta ya del Meet The Queens, disponible en atresplayer.
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Antes de que arranque la carrera, hemos preguntado a las reinas de Drag Race España por sus últimas veces antes de entrar al programa: última búsqueda en Google, última búsqueda en TikTok o el concepto del último Bizum que han recibido.
Unas cuestiones que nos han permitido entrar un poco más de lleno en la vida de las participantes… Y algunas respuestas nos han dejado sin palabras.
No te lo pierdas en el vídeo y disfruta ya del Meet The Queens de la sexta temporada de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.
Y disfruta también de las entradas al taller, ya en atresplayer. ¡Y este domingo a las 20:00h, arranca la carrera!