Antes de que arranque la carrera, hemos preguntado a las reinas de Drag Race España por sus últimas veces antes de entrar al programa: última búsqueda en Google, última búsqueda en TikTok o el concepto del último Bizum que han recibido.

Unas cuestiones que nos han permitido entrar un poco más de lleno en la vida de las participantes… Y algunas respuestas nos han dejado sin palabras.

No te lo pierdas en el vídeo y disfruta ya del Meet The Queens de la sexta temporada de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.

Y disfruta también de las entradas al taller, ya en atresplayer. ¡Y este domingo a las 20:00h, arranca la carrera!