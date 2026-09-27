Las reinas de Drag Race España han podido demostrar todo su talento en el primer maxi reto de la temporada: ¡El Talent Show Deluxe! Cada una de ellas ha mostrado sobre el escenario lo que mejor se le da.

Cantar, bailar, actuar, hacer humor, performance… ¡Ha habido de todo! Y se puede decir que nos hemos quedado con ganas de ver más de todas.

No te pierdas estas actuaciones en el primer programa de la sexta temporada de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.