Estas han sido las actuaciones de las reinas de Drag Race España en el Talent de la sexta temporada
En el maxi reto de esta semana, las concursantes han podido demostrar todo su talento.
En el maxi reto de esta semana, las concursantes han podido demostrar todo su talento.
Las reinas de Drag Race España han podido demostrar todo su talento en el primer maxi reto de la temporada: ¡El Talent Show Deluxe! Cada una de ellas ha mostrado sobre el escenario lo que mejor se le da.
Cantar, bailar, actuar, hacer humor, performance… ¡Ha habido de todo! Y se puede decir que nos hemos quedado con ganas de ver más de todas.
No te pierdas estas actuaciones en el primer programa de la sexta temporada de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.