El salón de Samantha huele a espetos con la llegada de la reina malagueña, que se sienta en el sofá del Sí lo digo con muchas ganas de salseo para comentar el cuarto episodio de la sexta temporada de Drag Race España.

El cisne de la temporada anterior llega convertida en toda una mujer, tanto que Samantha la ha bautizado en el Sí lo digo como 'Dafne Mujerch'. Con un emotivo regalo 'bajo los pies', la bailarina de la cuarta temporada de Drag Race España llega dispuesta a demostrar que no solo es 'el rostro' de su temporada. ¡Temblad las comedy queens que Dafne Mugler viene dispuesta a quitaros el trabajo a todas!

La invitada muestra su lado más divertido, criticón y atrevido mientras comenta el programa de las Drag bands, un reto del que tiene mucho que comentar tras haberlo ganado en su edición. Mugler ya se siente como en casa y no duda en contar lo que pasó tras las cámaras de este mítico reto que compartió con Satín Greco, Laca Udilla y Ferrxn.

A pesar de que Dafne ha logrado poner al límite a Samantha y el desquicie ha estado servido, ambas han coincidido en cuál ha sido su Drag band favorita, y también en sus Sí lo digo y No lo digo.

Ballentines y Mugler terminan de ver el cuarto programazo de Drag Race España haciendo honor a la pasarela y el lipsync: impresionadas y mojaitas...

Salseos, baile, disciplina, cuchilladas y mucha diversión. ¡No te pierdas a estas dos reinas en acción, porque en este salón han bailado y volado pelucas!

Ya tienes disponible el cuarto programa del Sí lo digo en atresplayer. ¡Corre a verlo!