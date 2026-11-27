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Nacho García ha sido el juez especial invitado en la semifinal de la sexta temporada de Drag Race España, en la que hemos disfrutado del maxi reto del Roast.

El cómico ha asegurado que lo que más le gusta del formato son los looks. En cuanto a juzgar comedia, ha dicho, es muy complicado porque a él mismo le ha costado mucho llegar a hacerlo bien. "Empatizo demasiado con sus errores", ha dicho.

Lo que Nacho García esperaba del Roast eran, sobre todo, barbaridades. "Espero que crucen la línea", ha dicho. El cómico también ha confesado que ser juez es muy complicado porque no es "justo" que se vaya ninguna reina.

Disfruta de su entrevista completa y no te pierdas la semifinal de la sexta temporada, ya disponible en atresplayer.