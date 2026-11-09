Gonzo entrevista a Emilio Delgado en Salvados sobre vivienda, inseguridad, elecciones del 29N y el futuro de la izquierda. Ya en atresplayer.

Gonzo se sienta con Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en una nueva entrega de Salvados. El periodista viaja hasta Móstoles, la localidad natal del diputado autonómico, para conocer sus orígenes, repasar su trayectoria política y abordar algunos de los grandes asuntos de la campaña electoral: la crisis de la vivienda, la inseguridad en los barrios, la tragedia ferroviaria de Urda y el futuro de la izquierda.

De los barrios de Móstoles a la política nacional: los orígenes de Emilio Delgado

Salvados se desplaza hasta Móstoles para conocer más de cerca al candidato de Frente Amplio, Emilio Delgado. Gonzo acompaña a Delgado por las calles de su ciudad en una conversación que combina su historia personal con los principales debates políticos y sociales que marcarán la cita con las urnas.

La entrevista comienza a pie de calle. Durante un recorrido por diferentes rincones de Móstoles, Emilio Delgado recuerda sus orígenes familiares, sus primeros trabajos y los empleos precarios que desempeñó antes de dedicarse a la política.

El candidato reflexiona sobre cómo esas experiencias han influido en su perspectiva de clase y en su manera de entender la política.

Durante el paseo, Gonzo y Delgado también conversan con vecinos de la localidad. Algunos se acercan espontáneamente para transmitirle sus ánimos ante las elecciones, mientras que otros aprovechan el encuentro para plantearle críticas y preocupaciones. Un recorrido que permite acercarse a las inquietudes de los ciudadanos en vísperas de los comicios.

La crisis de la vivienda, la inseguridad y la tragedia ferroviaria de Urda

La conversación continúa en una cafetería de un mercado local, donde Gonzo plantea a Emilio Delgado algunas de las cuestiones que centrarán el debate electoral.

Uno de los asuntos principales es la crisis de la vivienda y el impacto de la especulación inmobiliaria y los fondos buitre. Delgado expone su visión sobre las dificultades de acceso a la vivienda y los retos que afronta la ciudadanía.

La entrevista también aborda la inseguridad en los barrios. El candidato defiende que la izquierda debe participar en este debate y evitar que la extrema derecha monopolice el discurso sobre esta cuestión.

Otro de los temas que aparecen en la conversación es la tragedia ferroviaria de Urda, sobre cuyo impacto político y social Gonzo pregunta al diputado autonómico.

Emilio Delgado analiza el futuro de la izquierda y su papel en el Congreso

La entrevista también se adentra en el futuro de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE y en el papel que aspira a desempeñar Frente Amplio en el próximo escenario político.

Emilio Delgado analiza los resultados que reflejan las encuestas y explica cómo afronta la campaña electoral. También reflexiona sobre la posibilidad de formar parte de un futuro Gobierno de coalición y sobre el papel que debería asumir su formación dentro y fuera del Ejecutivo.

Además, Gonzo le pregunta por la rebeldía conservadora entre algunos sectores jóvenes y por los posibles debates que espera protagonizar cuando ocupe su escaño en el Congreso de los Diputados.

Dónde ver Salvados en atresplayer

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