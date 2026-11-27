Sigue en directo en atresplayer el especial informativo de Antena 3 y laSexta por las elecciones generales. Horarios y dónde verlo.

Este domingo 29 de noviembre, los españoles tienen una cita con las urnas. Las elecciones generales decidirán el próximo Gobierno de España. Para seguir todos los detalles de la jornada electoral, Atresmedia ha preparado un amplio despliegue informativo en Antena 3 y laSexta, con programas especiales, conexiones en directo y análisis de los resultados.

Los espectadores podrán seguir toda la información a través de las dos cadenas de televisión Antena 3 y laSexxta, sus respectivas páginas web antena3.com y lasexta.com y sus redes sociales. Además, los especiales electorales estarán disponibles en directo en atresplayer y, para quienes se encuentren fuera de España, también podrán seguirlo desde atresplayer Internacional.

Especial de elecciones en Antena 3: Horario y coberturas

Antena 3 Noticias realizará una cobertura especial durante toda la jornada electoral. Los informativos dirigidos por Santiago González ofrecerán diferentes boletines para mantener informados a los espectadores sobre la participación y las principales novedades del día.

La información se ampliará en Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana, presentado por Mónica Carrillo y Matías Prats.

A partir de las 19:30 horas, Antena 3 emitirá un programa especial con Vicente Vallés al frente, que se prolongará hasta el final del recuento electoral.

El periodista estará acompañado por un equipo de analistas integrado por Carlos Alsina, Pilar Velasco, Iván Redondo, José Manuel García-Margallo, Javier Caraballo y Gema Huesca, además del corresponsal parlamentario de Antena 3 Noticias, Raúl Marqueta.

La cobertura contará también con un amplio despliegue de reporteros en las sedes de los principales partidos políticos, tanto de ámbito nacional como autonómico.

Cómo seguir las elecciones generales en directo por Internet

La cobertura de Atresmedia también tendrá un importante protagonismo digital. Antena 3 Noticias ofrecerá, antes del especial televisivo, un programa en directo a través de Instagram y TikTok.

El espacio estará conducido por Victoria Arnau y contará con el análisis del corresponsal parlamentario Raúl Marqueta. Durante la emisión se repasarán las principales claves de la jornada, la evolución de la participación, los primeros resultados y las posibilidades de gobernabilidad.

Además, los usuarios podrán plantear sus preguntas y participar en directo.

La cobertura digital incluirá conexiones desde colegios electorales y sedes de los principales partidos, así como vídeos, gráficos y contenidos explicativos para comprender la evolución de la jornada.

Resultados electorales en tiempo real y calculadora de pactos

Una vez cierren los colegios electorales, los usuarios podrán consultar los resultados de las elecciones generales en tiempo real.

Además, Antena 3 Noticias pondrá a disposición de los espectadores la Calculadora de Pactos, una herramienta que permitirá explorar las diferentes combinaciones posibles para formar Gobierno.

Otra de las propuestas será Las llaves de la Moncloa, que mostrará cómo evolucionan las posibilidades de los candidatos de alcanzar la Presidencia del Gobierno en función de los escaños obtenidos y de los posibles acuerdos parlamentarios.

Especial de elecciones en laSexta: Horario y cobertura

laSexta ofrecerá un seguimiento especial de la jornada electoral desde primera hora a través de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta al frente.

A partir de las 16:30 horas, comenzará el especial ARV Objetivo La Moncloa, dirigido y presentado por Antonio García Ferreras junto a Ana Pastor. El programa se prolongará durante toda la noche electoral para analizar la evolución del escrutinio y las posibilidades de formación de Gobierno.

El espacio contará con un equipo de politólogos formado por Sandra León, Ignacio Urquizu, Pablo Simón y Lluís Orriols. También participarán analistas como Lucía Méndez, Ignacio Escolar, Pablo Montesinos y Manuel Cobo, entre otros.

Por su parte, los periodistas de laSexta Noticias María Llapart y Rodrigo Blázquez analizarán los resultados electorales a medida que se vayan conociendo los datos del escrutinio.

Además, Ana Pastor seguirá la jornada desde la sede del Partido Popular, situada en la madrileña calle Génova.

Antena 3 y laSexta ofrecerán una cobertura completa de las elecciones generales, desde la apertura de los colegios electorales hasta el análisis de los resultados y los posibles pactos para formar Gobierno. No te pierdas nada de esta jornada histórica. Recuerda: