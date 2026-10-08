Las reinas deberán preparar sus mejores interpretaciones en la adaptación drag de Farmacia de guardia, en esta tercera entrega.

El taller de la sexta edición de Drag Race España ya ha abierto sus puertas en atresplayer y lo ha hecho arrasando. Tras la primera expulsión vivida en el anterior episodio, este domingo a las 20.00 h en atresplayer, la competición continúa entre las reinas.

Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente del formato. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Además, en esta tercera entrega, el reconocido actor Carlos González, uno de los protagonistas de la exitosa película La bola negra y de ficciones como Mariliendre o Las Vecinas, en atresplayer, les acompañará en la mesa del jurado para valorar el trabajo de las concursantes.

Alma DeSoul, Buba Anorex, Coco Luna, Joan Chevalier, Kim Miller, Liak, Liz Dust, Maitetxu Mia, Marcus Massalami, Sorny y Vanessa Artiles continúan en la competición de la sexta edición de Drag Race España.

Drag Race España, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su sexta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta sexta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 3: Parafarmacia de guardia

Las reinas tendrán que adivinar por cuánto ha pagado la “yaya” por piezas icónicas de anteriores concursantes de Drag Race España. Esta semana, toca el reto de interpretación con la representación drag de la serie mítica de Antena 3 con Parafarmacia de guardia. En la pasarela tendrán que sorprender al jurado al que se une el actor Carlos González. La categoría es: El Jardín de las Delicias.

Sí lo digo, Tras la carrera y Reina, reina y reina

Una temporada más, después de cada entrega de Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina eliminada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h se estrena en abierto en atresplayer una nueva entrega de Sí lo digo, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la quinta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube.

Un día después, atresplayer estrena en abierto a las 20.00 h una nueva entrega de Reina, reina y reina, el nuevo videopodcast presentado por Mafalda González. Las reinas que vayan siendo eliminadas de la competición analizarán su trayectoria por el programa y desvelarán todo lo que han sentido en esta competición sin precedentes por la corona en una conversación íntima y muy personal. Además, la versión de audio del videpodcast estará disponible cada miércoles en Onda Cero Podcast. Y se podrá escuchar en la web y app de Onda Cero Cero y en las principales plataformas de audio.