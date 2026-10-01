Drag Race España sorprenderá a las reinas con un nuevo giro inédito: por primera vez tendrán que superar una prueba de costura en equipos.

El taller de la sexta edición de Drag Race España ya ha abierto sus puertas en atresplayer y lo ha hecho arrasando. El formato ha triunfado en el estreno de esta nueva temporada con una entrega en la que no faltaron las sorpresas y el talento y en el que las reinas descubrieron el gran giro de mecánica de esta temporada. Los lipsyncs ahora no se juegan solo a vida y muerte… también a cara o cruz. Una moneda marcará durante toda la edición el destino de las concursantes.

Este domingo a las 20.00 h en atresplayer, la competición continúa entre las reinas. Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente del formato. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Además, en esta segunda entrega, el mítico artista y cantante Paco Clavel los acompañará en la mesa del jurado para valorar el trabajo de las concursantes.

Àlex Marteen, Alma DeSoul, Buba Anorex, Coco Luna, Joan Chevalier, Kim Miller, Liak, Liz Dust, Maitetxu Mia, Marcus Massalami, Sorny y Vanessa Artiles continúan en la competición de la sexta edición de Drag Race España.

Drag Race España, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su sexta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta sexta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 2: Un ball “de andar por casa”

Para calentar motores ¿serán las reinas capaces de ponerse unas bragas sin manos? Después ¡es hora de coser! Pero esta vez, tendrán que hacerlo por equipos. La categoría es: De andar por casa’. Las reinas lucirán sus mejores looks de “cocina, baño y el dormitorio” frente al juez invitado, Paco Clavel.