"Una reina está frente a mí" La presentadora de Drag Race España se enfrenta a la máquina de bolas, aunque esta vez tendrá que responder en su nombre y en el de Daniel Blesa, la persona detrás del artista.

La reina suprema del drag se sienta en el sofá de Una vuelta más y la máquina de bolas de Maya pixelskaya se prepara para recibir una dosis extra de glamour, reivindicación y mucho salseo. Porque hoy la invitada es ‘doble’: Supremme de Luxe y Daniel Blesa, dos caras de una misma reina que ha demostrado que, cuando se pone a hablar, nuestras bolas se quedan con ganas de más.

Supremme ha hecho sombra a nuestra inesperada y colorida máquina de bolas. Y es que la presentadora de Drag Race España llega deslumbrante y con mucho que contar. Habla mucho, con propiedad y nos ha tenido enganchados desde la primera bola: la del chisme, la que más nos gusta.

Presentadora de Drag Race España, actriz, la reina de la sintaxis y auténtica drag-tivista, Supremme recuerda sus anécdotas más surrealistas y divertidas, habla de su inquietud artística desde pequeño donde “siempre montaba un circo”, y todo pasaba en el mejor lugar del mundo: Fuenlabrada.

Supremme de Luxe también muestra su lado más activista: reivindica el arte de hacer drag y todo lo que no se ve, dejando claro que aún queda mucho por conseguir.

Cuando toca hablar de pasiones descubrimos a una auténtica friki del cine de terror que encontró en el maquillaje y la caracterización una de sus grandes pasiones. Maya junta dos de las pasiones de Supremme y la pone a prueba con un juego digno de ser todo un Maxi reto: ¿actores que interpretan a Zombies o drag queens?

Entre bola y bola, llega la dorada, la que brilla tanto como las doce nuevas reinas de la sexta temporada de Drag Race España, ya disponible en atresplayer. Y es que Supremme de Luxe presenta esta nueva edición con tremendo orgullo del talento drag que hay en nuestro país y de lo que se viene en esta nueva entrega: Un casting de millones, mucho brillo y una nueva moneda que promete poner a las reinas contra las cuerdas.

Dos alter egos, una reina con olor a bebé y presentadora de Luxe… después de Maya, claro. Única y divina, el paso de Supremme por Una vuelta más ha sido una experiencia… ¡dragtástica!

Ya tienes disponible Una vuelta más con Supremme de Luxe, ¡corre a verlo!