En los nuevos capítulos de Física o química la nueva generación descubriremos, entre otras cosas, cómo será la vida de Asia en Estados Unidos.

Cada vez falta menos para disfrutar del gran estreno de la nueva temporada de FoQ. La nueva generación. El 6 de diciembre, descubriremos cómo ha cambiado la vida de los alumnos del Zurbarán tras el verano.

En esta segunda temporada, los alumnos comenzarán el bachillerato y se enfrentarán a nuevos conflictos. Tanto ellos, como los profesores, que volverán a tener un papel importante en las nuevas entregas.

Nuevos conflictos

Asia empezará el nuevo curso en un instituto de Estados Unidos. Esto generará, inevitablemente, problemas en la trieja. Además, la joven no terminará de encajar del todo con sus nuevos compañeros.

La división en diferentes bachilleratos afectará al grupo que a Iria tanto le costó construir en la primera temporada. Cada uno tendrá que lidiar con sus propios problemas y eso hará que surjan conexiones inesperadas.

Las parejas más consolidadas del Zurbarán comenzarán a tener problemas y otras nuevas surgirán con el paso de los capítulos. Las hormonas de los alumnos seguirán revolucionadas. Y las de los profesores también.

Los nuevos personajes

El Zurbarán recibirá tanto a nuevos alumnos como a nuevos profesores. Uno de ellos será Simón, un orientador que preocupará especialmente a Marta cuando vea que va conectando con los alumnos.

Jacobo se convertirá en el director del Zurbarán en este curso, algo que no le hará ninguna gracia a Brianda. Al menos, en un primer momento. ¿Cómo encajará con el resto de profesores?

Zac será uno de los alumnos que más ponga patas arriba la vida del grupo de amigos de Iria en esta temporada. Es rebelde, conflictivo y paga sus problemas con sus compañeros, aunque, con el tiempo, descubriremos por qué.

Carol y Casilda son dos de las chicas que compartirán clases con los personajes que conocimos en la temporada pasada. La primera de ellas, tendrá una conexión especial con Marina, y la segunda no comparte intereses con sus compañeros.

Para saber más sobre ellos, no te pierdas la segunda temporada de FoQ. La nueva generación, el 6 de diciembre en atresplayer.