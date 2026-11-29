Aunque ha pasado más de una década entre una generación y otra, las problemáticas que se siguen tratando en Física o Química siguen siendo parecidas.

Física o Química: La nueva generación ha vuelto a conectar con los jóvenes y eso se debe a la fuerte personalidad de los personajes y a las importantes temáticas que se tratan en la serie.

Ya ocurrió con la Física o Química original. La ficción conquistó a los espectadores porque en ella hablaban de problemas reales que afectaban tanto a profesores como a alumnos.

Problemas amorosos

Los alumnos del Zurbarán llevan sufriendo décadas por amor. Relaciones tóxicas, triángulos amorosos, engaños, amores no correspondidos… En la adolescencia encontrarse con algo así es duro, pero todos ellos lograron salir adelante con la ayuda de su entorno.

Paula y Gorka lo intentaron varias veces, pero la relación no cuajó. Cabano y Ruth parecía que iba a ser la pareja que sobreviviese al paso del tiempo del Zurbarán, pero en El Reencuentro descubrimos que no. Y bueno, lo de Fer y David todavía nos sigue doliendo.

No sabemos qué pasara con la trieja, con Lele y Marina o con Iria y Dani en esta segunda temporada de FoQ. La nueva generación, pero imaginamos que sus historias de amor todavía tienen que pasar por muchos obstáculos.

Crisis de identidad

Ya se lo dijo Olimpia a Koldo y Carlota en el final de la primera temporada de FoQ. La nueva generación: lo que más les importa a los jóvenes es descubrir quiénes son. Algo que no es nada sencillo de saber en esta etapa de la vida.

Julio, Alma o Yoli fueron algunos de los personajes que más cambios sufrieron en la primera generación de la serie, pero, con el tiempo, encontraron su camino. Estamos seguros de que, con el paso de los años, Koldo, Asia o Carlota, sabrán quiénes son.

Las pérdidas

Ambas generaciones de alumnos tuvieron que pasar por el duelo de perder a un compañero. En esta nueva generación fue Silvia, la joven que unió al grupo Medusa, pero en el primer Física o química, sufrimos con las muertes de Isaac o Fer.

Los profesores fueron un gran apoyo y portadores de muy buenos consejos para que los alumnos pasasen por el duelo y se acostumbrasen a vivir sin gente que era importante para ellos. ¡Qué suerte poder contar con profesionales como Irene o Marta!

Si quieres descubrir todos los conflictos a los que se enfrentarán la nueva generación del Zurbarán, no te pierdas el próximo 6 de diciembre, la segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación.