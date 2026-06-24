Descubre los documentales originales de atresplayer sobre Tino Casal, Nadiuska y Andrés Pajares. Tres figuras icónicas de la música, el cine y la comedia española que marcaron los años 70 y 80.

Entre la oferta de entretenimiento de atrseplayer podemos encontrar interesantes documentales. La plataforma incluye títulos que exploran la trayectoria de grandes personajes de la historia reciente de España. Entre ellos destacan tres producciones originales dedicadas a figuras que marcaron las décadas de los 70 y 80 desde ámbitos muy diferentes: el músico Tino Casal, la actriz Nadiuska y el actor y humorista Andrés Pajares.

A través de imágenes de archivo, testimonios inéditos y una mirada actual, estos documentales recuperan la historia de tres artistas que alcanzaron una enorme popularidad y dejaron una huella imborrable en la cultura española.

Tino Casal: el artista que convirtió el exceso en una forma de arte

Tino Casal es el documental que recorre la vida y el legado de uno de los artistas más innovadores y transgresores de la música española.

Visionario, perfeccionista y adelantado a su tiempo, Tino Casal revolucionó la escena musical de los años 80 con una propuesta artística que iba mucho más allá de las canciones. Su obsesión por sorprender al público, romper barreras creativas y alcanzar una dimensión internacional convirtió su carrera en un fenómeno único.

El enigma de Nadiuska: la misteriosa desaparición de un mito del cine español

El enigma de Nadiuska profundiza en la fascinante historia de una de las grandes estrellas del cine español de los años 70.

Convertida en símbolo de una época y referente del llamado cine del destape, Nadiuska alcanzó una enorme popularidad en muy poco tiempo. Sin embargo, tras años de éxito, desapareció prácticamente de la vida pública.

El documental reconstruye una trayectoria marcada por el glamour, la fama y numerosas incógnitas, explorando qué ocurrió con una actriz que lo tuvo todo y cuyo destino continúa despertando interés décadas después.

Pajares y CIA: el fenómeno que revolucionó la comedia española

Pajares & CIA analiza uno de los mayores fenómenos populares del cine español de los años 80 a través de la figura de Andrés Pajares y de su inseparable compañero, Fernando Esteso.

Más de tres décadas después del éxito masivo de sus películas, la serie documental analiza el impacto social y cultural de un cine que conectó con millones de espectadores y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas.

La producción reúne los testimonios de más de treinta personalidades del mundo del cine, la televisión y el periodismo. Entre ellas destacan nombres como Fernando Esteso, Carmen Maura, Antonio Resines, José Sacristán, Javier Cámara, Javier Gutiérrez, María Barranco y Emma Ozores, además de directores como David Trueba y Fernando Colomo.

Con una mirada contemporánea, el documental reflexiona sobre cómo aquellas películas marcaron a toda una generación y anticiparon fenómenos de popularidad comparables a los que hoy generan las redes sociales y los creadores de contenido.

Desde la revolución estética y musical de Tino Casal hasta el misterio que rodea a Nadiuska o el fenómeno cinematográfico protagonizado por Andrés Pajares y Fernando Esteso, estos documentales originales de atresplayer ofrecen una oportunidad única para conocer mejor a tres figuras fundamentales de la cultura popular española.