Ya disponible en preestreno el programa 5 de ¡Salta! en atresplayer. Nuevos concursantes, una decisiva pregunta de música y la lucha por un premio de hasta 50.000 euros.

La emoción vuelve a apoderarse de ¡Salta! El concurso presentado por Manel Fuentes regresa con una nueva entrega cargada de tensión, estrategia y cultura general. Los usuarios de atresplayer ya pueden disfrutar en exclusiva del programa 5 de esta segunda temporada una semana antes de su emisión en Antena 3.

El desafío comienza con la elección del controller

Los nuevos participantes llegan preparados para vivir una noche llena de adrenalina en la que tendrán que dejar el miedo a un lado si quieren optar al premio final de hasta 50.000 euros.

Antes de iniciar el juego, los concursantes deben superar una primera prueba para conseguir el puesto de controller, una figura clave que determina el orden de participación y puede marcar el rumbo de la partida hacia el gran premio. Quien consiga este privilegio podrá decidir aspectos clave del juego y tendrá una influencia directa sobre el destino del resto de participantes.

La primera ronda marca por completo el desarrollo de la partida. Los concursantes deben demostrar sus conocimientos enfrentándose a una pregunta relacionada en este quinto programa con el mundo de la música. ¿Quién se convertirá en controller? ¡Ya puedes averiguarlo!

El puente más espectacular de la televisión pone a prueba los nervios

Gran parte del éxito de ¡Salta! reside en su espectacular puesta en escena. El concurso se desarrolla sobre un imponente puente de 40 metros de longitud suspendido sobre el vacío, donde cada decisión se vive con máxima intensidad.

Cuando un participante falla una respuesta, el suelo bajo sus pies desaparece y queda eliminado. Si acierta, consigue mantenerse en pie y avanzar hacia la siguiente ronda.

Si quieres descubrir quién consigue superar los primeros desafíos y acercarse a los 50.000 euros, ya puedes ver el programa 5 de ¡Salta! en preestreno a través de atresplayer.