No esperes al sábado. Ya puedes ver en atresplayer el preestreno de la Semifinal de La Voz Kids y descubrir quiénes estarán en la gran Final.

Los equipos de La Voz Kids ya están preparados para afrontar la Semifinal, una de las galas más emocionantes de la edición. Cada vez queda menos para conocer al ganador y la competición entra en su recta final.

Si no quieres esperar a la emisión en televisión, ya puedes ver en preestreno la Semifinal de La Voz Kids en atresplayer y descubrir antes que nadie qué talents consiguen un puesto en la gran Final.

Durante esta edición, Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco han formado los equipos y han acompañado a los jóvenes artistas en cada fase del concurso. En los Asaltos contaron con la ayuda de cuatro grandes figuras de la música: Leire Martínez asesoró a Edurne, Becky G acompañó a Ana Mena, Antoñito Molina colaboró con Antonio Orozco y Melody apoyó a Luis Fonsi.

Con el final de los Asaltos, los asesores se despiden del programa y, a partir de la Semifinal de La Voz Kids, serán exclusivamente los coaches quienes tomen las decisiones más importantes.

La Semifinal de La Voz Kids

Cada coach llega a esta fase con cuatro talents: el elegido con el Fast Pass, el concursante robado y los dos que lograron superar la Zona de Peligro. Sin embargo, solo dos de ellos conseguirán clasificarse para la gran Final.

La gala está marcada por actuaciones de alto nivel, momentos de máxima emoción y decisiones muy difíciles para los coaches, que eligen a los artistas que seguirán luchando por convertirse en la mejor voz infantil de esta edición.

La cuenta atrás para la Final ha comenzado. Adelántate a la emisión del sábado y disfruta ya del preestreno de la Semifinal de La Voz Kids en atresplayer, donde descubrirás qué talents consiguen el ansiado pase a la última gala de la temporada.