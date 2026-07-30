Adelántate a la emisión en televisión, ya puedes ver el programa 9 de ¡Salta! en preestreno en atresplayer . Descubre quién consigue ser controller y lucha por ganar hasta 50.000.

Nuevos concursantes vuelven a enfrentarse al espectacular puente de ¡Salta! Su finalidad será conseguir los 50.000 euros del premio pero antes deberán conseguir el puesto de controller y superar las preguntas. En el último programa Francisco José logró alzarse con el premio máximo al superar todas las rondas.

Ya puedes descubrir la suerte que tendrán los nuevos aspirantes adelantándote a la emisión ya que puedes ver el programa 9 en preestreno en atresplayer.

Controller, la posición decisiva

El primer desafío será decisivo. En este noveno programa los concursantes deberán responder correctamente a una pregunta sobre el planeta Tierra para hacerse con el codiciado puesto de controller, una ventaja estratégica que permite decidir el orden de juego y puede marcar el desarrollo de toda la partida.

A partir de ese momento, comienza el recorrido por el impresionante puente de 40 metros, donde cada respuesta puede acercar a los participantes al premio de 50.000 euros o hacer que caigan al vacío si fallan. En ¡Salta!, la cultura general, la rapidez y la estrategia son imprescindibles para seguir avanzando.

En esta nueva entrega, las preguntas volverán a poner a prueba los conocimientos de los concursantes ¿Serías capaz de acertarlas todas? Ponte a prueba y disfruta ya del programa 9 de ¡Salta! en preestreno con atresplayer.