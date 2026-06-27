Los seguidores de Tu cara me suena ya pueden ver antes que nadie la gala 12. Descubre todas las actuaciones y la gran sorpresa de Jesulín y su mujer María José Campanario.

Nos acercamos al final y la competición está que arde, las actuaciones son cada vez más espectaculares. Esta nueva entrega reúne imitaciones que prometen sorprender tanto al público como al jurado y mantener la emoción hasta el último momento. Ya puedes adelantarte a la emisión del próximo viernes y disfrutar de la gala 12 con actuaciones únicas como la que protagonizan Jesulín de Ubrique y su esposa María José Campanario.

El azar ha querido que el concursante interprete un tema de Amistades Peligrosas y, para hacerlo, cuenta con una invitada muy especial: su mujer, María José Campanario, que debuta sobre el escenario del programa para acompañarlo en esta esperada actuación.

El resto de concursantes también afrontan nuevos desafíos musicales tras la decisión del pulsador.

Sole Giménez comparte escenario para recrear el inolvidable dueto de Lady Gaga y Tony Bennett.

Por su parte, Aníbal Gómez se transforma en Samantha Fox, mientras que Paula Koops imita a Dolly Parton y María Parrado se mete en la piel de Céline Dion.

Además, J Kbello tiene el reto de interpretar al vocalista de Imagine Dragons, Cristina Castaño se convierte en Dua Lipa.

Por otro lado, Leonor Lavado rinde homenaje a Luz Casal y Martín Savi interpreta a Luis Miguel.