El nuevo episodio de Anatomía de..., el programa de investigación presentado por Mamen Mendizábal, ya está disponible en preestreno en atresplayer antes de su emisión este domingo a las 21:30 horas en laSexta.

La producción regresa con una nueva investigación que analiza algunos de los acontecimientos y personajes más relevantes de la historia reciente desde una perspectiva inédita. Con una combinación de periodismo de investigación, imágenes exclusivas, testimonios y recreaciones detalladas, Anatomía de... profundiza en historias que marcaron la actualidad para descubrir todo lo que quedó fuera de foco.

En esta entrega Mamen Mendizábal y el equipo del programa analizan el curioso caso de protesta que protagonizó Carmen Cervera, volvemos al 2007 para recordar el momento en el que la baronesa Thyssen se encadenó a un árbol para protestar, pero ¿qué escondía realmente ese gesto de protesta?

La Baronesa encadenada: ¿Por qué Carmen Cervera se encadenó a un árbol?

El programa viaja hasta mayo de 2007, cuando Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, protagonizó una de las imágenes más impactantes de aquellos años al encadenarse a un árbol centenario frente al Museo Thyssen, en pleno Paseo del Prado de Madrid.

Lo que en aquel momento parecía una simple protesta medioambiental escondía una historia mucho más compleja. El episodio reconstruye cómo Tita Cervera fue consolidando durante décadas una extraordinaria red de influencia en el mundo del arte internacional y qué papel jugó ese gesto en la construcción de su poder público y mediático.

Con una investigación rigurosa y nuevas revelaciones, Anatomía de... La Baronesa encadenada descubre qué había realmente detrás de una protesta que sorprendió a España y que sigue generando preguntas casi veinte años después. Ya puedes ver el programa antes de su emisión en atresplayer.