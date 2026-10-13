La segunda reina eliminada de Drag Race España se ha sentado con Mafalda González para hablar de su paso por el programa y mucho más.

Joan Chevalier ha sido la segunda concursante de Drag Race España en pasar por Reina, reina y reina después de su eliminación en el tercer programa del concurso.

Mafalda González y ella han charlado en este segundo programa acerca de cómo ha sido el paso de la reina por la sexta temporada del formato, así como el bullying, los eventos paranormales o las muñecas Chevalieritas, que fabrica Joan Chevalier con sus propias manos.

Un segundo programa del videopódcast Reina, reina y reina que ya puedes disfrutar al completo en atresplayer. ¡No te lo pierdas!