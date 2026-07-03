El true crime No se lo digas a nadie, revive uno de los asesinatos más impactantes de España: el cuádruple crimen de una familia brasileña en Guadalajara y las conversaciones de WhatsApp que cambiaron la investigación. Ya disponible la serie al completo en atresplayer.

No se lo digas a nadie, la serie documental original de Atresmedia, reconstruye el conocido crimen de Pioz, uno de los casos que más conmocionó a España en 2016 tras el asesinato de una familia brasileña en un pequeño municipio de Guadalajara.

La producción, desarrollada entre España y Brasil, ofrece una mirada completamente nueva gracias a testimonios inéditos, conversaciones reales de WhatsApp, documentos oficiales y material cedido por familiares y personas cercanas a las víctimas.

Dirigida por Juan Carlos Arroyo y con producción ejecutiva de Luz Aldama y Teresa Latorre, la serie ya está disponible al completo en Atresplayer y Atresplayer Internacional. Además, los dos primeros capítulos pueden verse de forma gratuita y en abierto tras estrenarse el pasado miércoles en laSexta. También puedes adelantarte a la emisión y ver el resto de episodios con tu PLAN Premium.

Una reconstrucción inédita del crimen de Pioz

No se lo digas a nadie profundiza en los aspectos menos conocidos de la investigación. La serie reúne los testimonios de los investigadores españoles y brasileños, el juez instructor del caso y los familiares de las víctimas. A ellos se suman voces que nunca antes habían hablado públicamente sobre lo ocurrido.

Entre ellas destaca la intervención de Marvin Henriques, el joven que mantuvo una conversación con el presunto asesino durante la noche del crimen y que concede por primera vez una entrevista a un medio de comunicación.

También resulta fundamental el relato de Jordana, quien decidió romper el silencio que mantenía junto a un grupo de adolescentes para colaborar con la Justicia.

El crimen que fue narrado por WhatsApp

El documental traslada al espectador hasta agosto de 2016, cuando fueron encontrados los cuerpos sin vida de Marcos Campos, Janaina Santos y sus dos hijos, Maria Carolina, de tres años, y David, de apenas un año.

La investigación policial señaló rápidamente como principal sospechoso a Patrick, sobrino y primo de las víctimas. El joven, de 19 años, había llegado desde Brasil con la intención de convertirse en futbolista mientras estudiaba Derecho.

Sin embargo, cuando los investigadores reunieron las pruebas necesarias para incriminarlo, el sospechoso ya había regresado a Brasil, lo que convirtió su extradición en uno de los grandes retos del caso.

Pero la investigación dio un giro inesperado cuando salieron a la luz unas conversaciones de WhatsApp.

Durante cerca de siete horas, Patrick mantuvo un intercambio de mensajes con su mejor amigo, Marvin, que se encontraba a más de 6.000 kilómetros de distancia, en la ciudad brasileña de João Pessoa. Ese chat acabaría convirtiéndose en una de las piezas clave de toda la investigación.

Los dilemas morales que plantea el documental

Más allá del relato criminal, la serie plantea cuestiones que siguen siendo de enorme actualidad.

¿Puede alguien convertirse en cómplice de un asesinato simplemente por leer unos mensajes? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien conoce un crimen y decide guardar silencio? ¿Cómo influyen las redes sociales en la forma de cometer e investigar delitos?

A través del caso de Pioz, el documental reflexiona sobre la responsabilidad individual, el silencio, la presión social entre adolescentes y los nuevos desafíos policiales y judiciales que plantea la comunicación digital.

El resultado es un documental que combina investigación policial, testimonios exclusivos y análisis psicológico para ofrecer una de las reconstrucciones más completas realizadas hasta la fecha sobre el crimen de Pioz. Ya puedes ver los dos primeros capítulos en abierto en atresplayer.