Joaquín Reyes habla con Gonzo en Salvados de su infancia, la pérdida de sus padres, la fe, las críticas y la polarización, en un recorrido en el que también habrá humor. Ya puedes ver el programa completo en atresplayer.

Salvados se ha adentrado en el lado menos conocido de uno de los cómicos más populares de nuestro país, Joaquín Reyes. Gonzo ha acompañado al humorista a lo largo de un recorrido que ha finalizado en la playa de El Mojón en Murcia, donde hemos podido descubrir una faceta más personal y reflexiva del cómico. Ya puedes ver el programa completo en abierto y gratis en atresplayer.

El Joaquín Reyes detrás del humorista

Ha sido Donald Trump, el Papa o Yoko Ono, llevando su inconfundible acento manchego a multitud de personajes. Joaquín Reyes es uno de los cómicos y creadores más queridos de nuestro país, pionero de un humor absurdo que marcó a toda una generación con formatos icónicos como La Hora Chanante o Muchachada Nui. Sin embargo, detrás de las vocecillas, el maquillaje y las parodias de celebrities se esconde un analista excepcional y un conversador agudo que demuestra tener una enorme capacidad de reflexión sobre la vida y el momento actual que atraviesa nuestra sociedad.

Salvados viaja con el popular cómico a su rincón de desconexión. Reyes lleva a Gonzo a un pueblo costero de la región de Murcia con un nombre particular: el Mojón. El trayecto desde su Albacete natal hasta su refugio vacacional ha servido de excusa para descubrir al hombre detrás del cómico y, al mismo tiempo, bajar a la calle, charlar con la gente y escuchar para entender, sin juzgar, las preocupaciones de los ciudadanos. Un viaje en el que les ha dado tiempo a reír, a confesarse… y a embadurnarse.

Nostalgia, radiografía social y un encuentro con Miguel Maldonado

A lo largo del episodio, y aunque el humor característico del manchego está siempre presente, dominan el tono tranquilo, la charla sosegada y la reflexión. Durante el viaje, Reyes se sincera sobre sus recuerdos de infancia en el coche familiar, como echa de menos a sus padres, su forma de vivir la fe o cómo lidió con las críticas tras presentar los premios Goya. También aborda con Gonzo cuestiones de calado social, reflexionando sobre la polarización o la normalización de la presencia de la ultraderecha en las calles murcianas, una región por la que el cómico siente absoluta devoción.

Pese a la profundidad de la conversación, la comedia y el absurdo salpican cada etapa del camino. Gonzo y Joaquín se sumergen en el popular mercadillo albaceteño de Los Invasores para comprar atuendos veraniegos y testar la vigencia del vocabulario "chanante" entre los vecinos.

Ya en la costa murciana, juntos protagonizan uno de los momentos más cómicos de la temporada al probar en sus propias carnes los famosos, milagrosos y olorosos baños de lodo en San Pedro del Pinatar.

La ruta ha culminado en la misma arena de El Mojón, frontera natural entre Murcia y Alicante, donde estaba también también cómico y comunicador Miguel Maldonado. El murciano de pro e íntimo amigo de Reyes ha puesto el broche de oro al programa. A través de una hilarante, pero certera radiografía del espectro político español (utilizando para ello imanes de nevera comprados en el mercadillo), los tres han demostrado que, frente al tremendismo actual, las buenas compañías y la risa siguen siendo el acto más revolucionario.

Ya puedes volver a ver el programa al completo y gratis en atresplayer. También puedes acceder al resto de programas de la temporada ¡No te lo pierdas!