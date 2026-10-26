¡Mamá está en casa, queridas! Krystal Forever llega derrochando dinero, glamour y lengua al Sí lo digo ante la mirada de una Samantha Ballentines que desde el minuto uno ya augura un programa movidito.

Ella es toda una diva internacional: Krystal Forever deslumbra en el sofá de Ballentines con un vestidazo de pasarela color azul cerúleo ¿robado a un teletubbie? y marcándose una escala de notas imposibles para demostrar que su energía arrolladora y personalidad sigue siendo, como ella, forever.

Krystal rescata y regala a Ballentines la icónica pistola de su entrada al Werk Room. Esta vez no hubo fallo, porque había truco. La reina de la quinta edición de 'Drag Race España' llega derrochadora, con antojo de cachapas y muchas ganas de comentar el quinto capítulo de la sexta edición.

Y vaya capítulo: ¡el Snatch Game! Un reto icónico que hizo sufrir a nuestra invitada, y Samantha lo sabe. Por eso, le pide que se confiese a su público y comparta su mejor consejo. Krystal confiesa los errores que no volvería a cometer. ¡Tomad nota, futuras concursantes!

Y por primera vez en la historia del Sí lo digo… ¡Samantha Ballentines hace su primer match! La exaltación de nuestra host es tal que hasta el Oompa Loompa de sonido ha tenido que entrar en el salón.

Confesiones, diversión, mucho baile y lágrimas. Porque Krystal también se ha emocionado, y mucho, mostrando su versión más completa y demostrando que de villana tiene bien poco…

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