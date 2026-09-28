Ya tienes disponible en atresplayer el capítulo 2 de A la deriva. La vuelta de los marineros no está siendo fácil, Héctor intenta recuperar a Lucía, Mario sospecha que el naufragio oculta algo, Vicente y Germán esconden algo en la mirada y Tristán trata de huir con Lucía y Bruno.

El segundo capítulo de A la deriva, que ya tienes disponible en atresplayer, profundiza en los secretos que rodean el naufragio y en las consecuencias que ha dejado en sus supervivientes. Mientras Héctor intenta demostrarle a Lucía que ha cambiado, Mario comienza a sospechar que la tragedia que acabó con la vida de su hermano Miguel esconde algo más.

La culpa, los secretos y las relaciones entre los protagonistas vuelven a marcar la trama de este episodio, en el que Tristán también trata de convencer a Lucía para que abandone a Héctor y se marche con él y Bruno.

Héctor intenta recuperar a Lucía

El episodio comienza con una inquietante escena: Héctor empuja un cadáver por la borda del barco antes de despertarse sobresaltado en su casa. La pesadilla da paso a una realidad en la que Dolores intenta recuperar la normalidad perdida tras el naufragio.

Durante el desayuno, Dolores deja claro que quiere que todo vuelva a ser como antes: Tristán fuera de sus vidas, Lucía en casa y Héctor de nuevo al frente del negocio familiar. Sin embargo, Lucía no está dispuesta a aceptar fácilmente ese regreso al pasado.

Los recuerdos revelan además la complicada relación que mantenían Héctor y Lucía antes del naufragio. A través de varios flashbacks se descubre el maltrato y el comportamiento violento de Héctor, que llegó incluso a abandonar a Lucía para que regresara sola a casa recorriendo más de diez kilómetros a pie.

Dos años después, sin embargo, Héctor parece haber cambiado. Se muestra más tranquilo y conciliador y asegura a Lucía que ya no quiere volver a ver el miedo en sus ojos. Ella, aunque mantiene sus reservas, reconoce que necesita tiempo para volver a confiar en él.

Él no deja de tener gestos hacia ella, ensalza su trabajo durante sus dos años de ausencia y le insiste a su madre que Lucía debe mantenerse al frente, algo que no le gusta a Dolores ni a algunos de sus trabajadores.

Más tarde, Héctor intenta acercarse íntimamente a ella. Sin embargo, la culpa termina apoderándose de él y se derrumba en sus brazos mientras asegura que no la merece.

Mario sospecha que el naufragio no fue un accidente

Miguel murió en el naufragio después de ocupar el lugar de Mario en el barco. La noche anterior al embarque, Mario había salido de fiesta y, después de emborracharse, se torció un tobillo. Al no poder embarcar, Miguel decidió ocupar su plaza.

Ahora, Mario carga con la culpa por la muerte de su hermano y empieza a investigar qué ocurrió realmente. Junto a Berta, comparte sus sospechas: el barco se encontraba muy lejos de su ruta habitual y el radar había sido desconectado pocas horas antes del naufragio.

Mario insiste en que quiere saber cómo murió Miguel. En la cantina de Rosa, la tensión aumenta cuando los marineros hablan de un periodista interesado en realizar un reportaje sobre la tragedia.

Héctor intenta cerrar filas y recuerda a Mario que todos los supervivientes sienten culpa por los compañeros que no regresaron. Sin embargo, Mario no parece dispuesto a dejar de hacer preguntas, lo que hace que Héctor tengo un episodio violento que Tristán ve.

Tristán propone a Lucía escapar juntos

Tristán ha estado reuniendo dinero y buscando trabajo en otro país porque quiere que Lucía, Bruno y él puedan marcharse juntos.

Lucía se muestra reticente porque teme que puedan denunciarla, pero Tristán insiste en que no tiene por qué tomar una decisión inmediata. Quiere que sepa que existe una alternativa si Héctor vuelve a comportarse de manera violenta.

La situación cambia cuando Tristán presencia un nuevo arranque de violencia de Héctor. El joven decide advertir a Lucía, pero ella cree que las personas pueden cambiar y que todo el mundo merece una segunda oportunidad.

Lucía también asegura que ella ya no es la misma mujer de antes y que no permitirá que Héctor vuelva a ponerle una mano encima, para demostrar sus palabras Lucía besa a Tristán.

Curro se hace pasar por el nieto de Fina

Curro despierta en el hospital después del naufragio y descubre que Fina lo confunde con su nieto.

Tras hablar con Paloma, la novia de Sergio, recibe una propuesta inesperada. El marinero necesita un lugar donde continuar recuperándose de sus heridas y Paloma le propone que se marche con ellas a casa mientras intentan convencer a Fina de la realidad.

Pero Curro pronto muestra sus verdaderas intenciones. Fina nota que su supuesto nieto está diferente y le reprocha que antes fuera mucho más cariñoso.

Finalmente, Curro revela su interés ante Paloma y le exige un pago adicional por continuar fingiendo ser el nieto de Fina. Paloma termina aceptando.

Maca sospecha que Vicente oculta un secreto

Maca también comienza a percibir que algo no encaja con Vicente. Junto a Rosa, Lucía, Berta y Paloma, comenta que su comportamiento resulta extraño.

Más adelante, Maca sorprende a Vicente con una habitación de bebé preparada. Intenta no presionarlo y le explica que sabe que algo le ocurre, que algo ha cambiado en él durante los dos años transcurridos desde el naufragio.

Maca no le exige que se lo cuente inmediatamente, pero sí le pide que algún día sea sincero sobre lo ocurrido. Vicente, sin embargo, asegura que no tiene nada que contar.

Vicente y Germán, a punto de besarse

La relación entre Vicente y Germán parece un tema tabú. Ambos se encuentran a solas en la playa y Vicente confiesa que no quiere seguir engañando a Maca.

Germán trata de tranquilizarlo y asegura que no están engañándola. Los dos se acercan hasta estar a punto de besarse, pero en el último momento Vicente se aparta. Todo parece indicar que durante el naufragio ellos dos empezaron una relación amorosa, una relación que de vuelta a la realidad tienen que mantener oculta.

Dolores se enfrenta una importante batalla empresarial con Villanueva

Dolores también afronta sus propios problemas. Había concertado una reunión con Findaleda, un posible nuevo e importante cliente, pero Villanueva intenta adelantarse para arrebatárselo.

Sin embargo, Dolores consigue hacer una oferta que el cliente no puede rechazar, muy superior a la propuesta de Villanueva. No obstante, el cliente no puede tomar una decisión y parece que la batalla entre Dolores y Villanueva solo acaba de comenzar.

Recuerda que tienes los dos primeros capítulos disponibles ya en atresplayer.