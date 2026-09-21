Ya puedes ver el primer capítulo de A la deriva, la nueva serie de atresplayer protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher. Estas son las claves del primer episodio.

Ya tienes disponible en atresplayer, A la deriva. La nueva ficción de Atresmedia protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher que llegará próximamente al prime time de Antena 3, pero que ya puedes ver en la plataforma.

La serie nos traslada la historia de un pequeño pueblo pesquero, Bastuel en los años 70, los marineros salen a faenar mientras las mujeres esperan su regreso. Conocemos a Lucía (Paula Echevarría) Rosa (Amparo Fernández), Maca (Natalia Huarte), Berta (Lucía Guerrero), Paloma (Camila Viyuela), Fina y Dolores (Adelfa Calvo) que mientras tratan de hablar con sus familiares del Minerva la conexión se interrumpe, ya que el barco se halla en plena tormenta. Horas después, la Guardia Civil, les acaba confirmando que no encuentran el barco y lo más probable es que haya naufragado. Juntas se enfrentan al dolor de la pérdida.

La vida sigue en Bastuel

Dos años después del accidente, la vida ha continuado en Bastuel, a través de una carta escrita por Bruno (Ian Losada) y Lucía, le cuentan ha Héctor (Daniel Grao) cómo va todo. Paloma sigue cuidando de Fina, la abuela de Sergio. La vivaz Maca esposa de Vicente (Llorenç González), sigue con su sonrisa y cuida de los niños mientras el resto de madres trabajan en el puerto. La hija de Ramón (Joaquín Notario), Berta, ha dejado de remendar redes y ahora trabaja como secretaria para Villanueva (Roberto Enríquez). Rosa sigue dando vida al puerto, sus hijos Germán (Albert Baró) y Cristóbal (Cristian Valencia) deben seguir orgullosos de ella. Lucía, la esposa de Héctor, el patrón del barco, también trabaja ahora, lo hace con su suegra Dolores y mantiene la flota de Los Parrado, aunque Lucía cree que hacen buen equipo, es evidente la tensa relación que siguen manteniendo suegra y nuera. Además, Tristan (Michel Noher), el gran amigo de Héctor, acudió al pueblo tras enterarse de la noticia y la madre de este le pidió que se quedara.

Primeras imágenes de la serie A la deriva | Atresmedia

Ni viudas, ni casadas, el limbo de las mujeres de Bastuel

Sin embargo, las mujeres de Bastuel se enfrentan también a problemas cotidianos que no pueden resolver al no estar sus esposos declarados como fallecidos sino como desaparecidos. Maca trata de sacarse el carné de conducir, pero en los años 70 las mujeres necesitaban una autorización de su marido, como Vicente está desaparecido y no le puede firmar la autorización, Maca se encuentra en un limbo burocrático que no puede solucionar al no poder tener esa autorización.

Lucía por su parte tiene problemas similares, no puede realizar transacciones bancarias sin la firma de su marido, al final solo puede realizarlas a través de Dolores su suegra, quién tiene autorización al ser viuda.

A pesar de las reticencias sociales de la época por el deber de llevar el luto y ante la verbena de la Virgen del Carmen, Berta anima a sus amigas a dejar un poco de lado el luto y divertirse.

La noticia inesperada que irrumpe en la verbena

Paloma, Fina, Rosa, Berta, Maca y Lucía se animan a ir a la verbena y tratan de pasarlo bien, pero a las reticencias que tienen por el qué dirán.

Lucía y Tristán se encuentran en la verbena y comienzan a bailar, un baile que lo dice todo sin palabras a través de miradas y caricias de algo que no pueden verbalizar ni mostrar delante de la gente, por ese motivo Lucía enseguida se aleja y decide volver a casa. Sin embargo antes de entrar, Tristan la intercepta y le recuerda que no debe sentirse culpable por querer vivir.

En ese momento, la Guardia Civil irrumpe en la verbena y anuncia que un carguero encontró a unos marineros a la Deriva y que en ellos había tripulantes del Minerva, aunque solo han encontrado a cinco.

Primeras imágenes de la serie A la deriva | Atresmedia

La confesión de Lucía a Tristán

Aunque la noticia debería ser alegre y para la mayoría lo es, Lucía le confiesa a Tristán que en realidad no quiere su marido Héctor vuelva, que aunque parecían una pareja feliz, no lo eran, su marido Héctor le pegaba. Le cuenta que al principio era solo una bofetada y que luego fue a peor, llegándose a ponerse muy violento. Tristán se sorprende ante sus palabras ya que la imagen que él tiene de Héctor no es de una persona violenta.

Lucía sigue contando que no podía pedir ayuda, su suegra idolatraba a su hijo y el divorcio es ilegal en España, por lo que cuando desapareció para Lucía fue un gran alivio, aunque al mismo tiempo también se sentía culpable por sentir ese alivio.

Los cinco marineros que vuelven, también guardan secretos

Finalmente llega el día en que el que los marineros naufragados llegan a casa. Ramón el padre de Berta regresa, Uno de los hijos de Rosa, Germán. Vicente, el marido de Maca y finalmente Héctor, el marido de Lucía. También llega Curro (Richard Holmes), uno de los marineros que Fina confunde con su nieto a pesar de que Paloma trata de aclararle el malentendido.

Mientras los marineros son atendidos entre ellos dejan claro que guardan un secreto de algo que ocurrió la noche del naufragio.

En la rueda de prensa que ofrecen tan este inesperado regreso explican que naufragaron y que solo cinco consiguieron llegar al bote salvavidas y acabaron en una isla o una península y que sobrevivieron pescando lo que podían. Sin embargo, un detalle llama la atención de Mario (David Castillo), cuyo hermano falleció en el naufragio y no está entre los cinco que han regresado y es que si lo que pescaban era lubina, estaban faenando mucho más lejos de su lugar habitual, ya que donde ellos solían pescar no había ese tipo de pescado.

La difícil vuelta a la normalidad

La vuelta a casa tampoco es sencilla, Ramón encuentra su casa cambiada y cuando Berta le explica que trabaja para Villanueva se enfada ya que los dos hombres tenían muy mala relación, sin embargo Berta le asegura que tenía que sobrevivir.

Por otro lado, Germán no puede evitar sentirse culpable por haber regresado solo él, sin su hermano Cristóbal. Maca y Vicente pasan la noche juntos pero algo en la mirada de Vicente se siente extraña, algo lo atormenta. Finalmente Héctor vuelve a su casa saluda a su madre, esposa y a Tristan, pero carga con una gran culpa de lo que ocurrió la noche del naufragio.

Lucía por su parte tiene que afrontar compartir nuevamente lecho con su marido, algo que claramente le aterra.

¡Si todavía no lo has visto ¡No esperes más! ya puedes ver el primer episodio en atresplayer!